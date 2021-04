Pénurie de pneus au Québec : mieux vaut prévenir!

Une pénurie de certains modèles de pneus serait appréhendée ce printemps au Québec selon des experts en la matière, ceux-ci conseillant aux consommateurs de magasiner plus tôt que tard.

La pandémie n’aura épargné aucun secteur

La preuve : c’est au tour de celui du pneu de faire face à une pénurie en raison d’un retard de production chez les différents manufacturiers ainsi que de délais prolongés (dix à douze semaines plutôt que les quatre à six habituelles) de transport dus à un manque de conteneurs au niveau mondial causés par la COVID-19.

Pas de panique

D’après ce qu’indique Pier-Emmanuel Jolicoeur, président et fondateur du site d’achat en ligne Pneus Écono, la pénurie se ferait sentir depuis quelques semaines déjà.

«C’est généralisé. Ça touche toutes les marques de pneus, mais pas l’ensemble des modèles», précise-t-il. «Si un client tient vraiment à se procurer un modèle en particulier de pneu d’été et que celui-ci est en rupture de stock, il devra faire preuve de patience… ou se tourner vers un autre modèle», explique monsieur Jolicoeur, rappelant qu’il y a toujours possibilité de trouver chaussure à son pied, même si l’achat final ne correspond pas nécessairement à ce que l’on cherchait initialement.

En effet, comme l’indique le spécialiste, grâce à son impressionnant réseau de fournisseurs et de distributeurs, son grand pouvoir d’achat et de négociation ainsi que son important inventaire de penus d’été, l’équipe de Pneus Écono réussit toujours à trouver une solution – et ce, au plus bas prix possible – pour que tous obtiennent un modèle qui convient à leur budget et à leur véhicule. La livraison gratuite pratiquement partout au Québec favorise aussi le consommateur de certaines régions ou les pneus sont plus difficiles à trouver.

«Nous avions prévu le coup, il n’y a dons pas d’inquiétude à y avoir», rassure M. Jolicoeur. Plusieurs milliers de pneus d’été arrivent au Québec et au Canada a chaque semaine, et ce pour les prochains mois.

Les sites de pneus en ligne facilitent de beaucoup le processus d’achat et de recherche des consommateurs. Les gens peuvent magasiner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et facilement comparer les prix des différents produits disponibles dans la grandeur recherchée pour leur voiture ou camion.

Les principaux manufacturiers de pneus tels que Michelin, Continental, Pirelli et Bridgestone travaillent tous à trouver des solutions rapidement pour la saison estivale et aussi pour améliorer la situation pour l’automne prochain et la saison des pneus d’hiver. Cependant, la situation ne sera pas réglée à 100% et il faudra prévoir acheter tôt dans la saison pour profiter du plus grand choix.

