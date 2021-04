L’endroit familial par excellence au Québec

Pour un été magique, c’est le Complexe Atlantide

C’est avec fébrilité que l’équipe du Complexe Atlantide vous convie à venir découvrir – voire redécouvrir! – ses installations, et ce, dès le 19 juin prochain. Le Complexe Atlantide est on ne peut plus fier d’annoncer sa réouverture éminente, qui se fera évidemment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Une tonne d’attractions accessibles à pied

Que vous y alliez en famille ou entre adultes, vous serez impressionnés par la diversité des attractions que l’on retrouve sur le site du Complexe Atlantide, à Saint-Calixte. Qu’il s’agisse du parc aquatique, du manoir hanté ou encore du château magique, chacun trouve chaussure à son pied.

Sans parler du parc de jeux gonflables, du parcours aérien, de la salle d’arcades, des différents parcs thématiques ou des nombreux terrains sportifs – soccer, basketball, tennis, BMX, baseball, volleyball, et miniputt, pour ne nommer que ceux-ci!

Question de prolonger le plaisir, il est possible de manger et même de passer la nuit sur place, que ce soit en camping ou encore en louant une des roulottes ou un des chalets mis à votre disposition.

Au secours des animaux

En plus de la panoplie d’éléments énumérés précédemment, le Complexe Atlantide propose à ses visiteurs d’en apprendre plus sur l’importance de la conservation de la faune et de la protection des espèces animales grâce à l’expertise des professionnels passionnés qui œuvrent au sein du Familizoo, un refuge qui vient en aide à des animaux blessés, malades ou handicapés en les accueillant et en leur fournissant les soins nécessaires à leur santé.

Son but : prendre soin de ces précieux animaux et leur offrir une vie remplie d’amour.

Qu’attendez-vous pour venir vous amuser avec nous?

Choisissez le forfait qui vous convient via le www.complexeatlantide.com et réservez votre place sans plus tarder!

