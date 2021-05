Déménagement 101: planifier et prévenir

Il y a tellement de choses à prévoir lors d’un déménagement, et avouons-le, tout ça peut rapidement devenir un casse-tête angoissant. Voilà pourquoi il faut se préparer et avoir un plan!

Une fois votre prochaine demeure trouvée, penchez-vous rapidement sur toutes les questions de logistique et d’espace. Avez-vous suffisamment de boîtes ? Est-ce que votre divan passera dans la porte de votre prochain salon ? Mais que faire avec tous les bibelots que m’a laissés ma vieille tante Hortence ?

Nous vous proposons ici quelques astuces, mais aussi des ressources fort utiles qui vous permettront de dormir tranquille d’ici au jour J.

Des boîtes, en veux-tu en voilà !

Traditionnellement, pour les boîtes, on se dirige vers la SAQ, les épiceries et autres magasins à grande surface, mais ces commerces sont parfois tellement sollicités – spécialement à l’approche du 1er juillet – qu’il peut arriver qu’on en revienne bredouille.

Depuis plusieurs années, plusieurs entreprises offrent maintenant une multitude de boîtes de très grande qualité, réfléchies pour les déménagements. Pour ceux qui font du déménagement un événement annuel, cet investissement pourrait être une solution à envisager.

Avoir tout le nécessaire sous la main.

On croit toujours avoir tout ce qu’il nous faut, mais le jour venu, on passe notre temps à faire des allers-retours à la quincaillerie du coin. Marqueurs, couteau tout usage, gants, attaches, cordes, sacs, ruban adhésif… Si vous n’avez pas répondu « check » à tout ça, des entreprises ont tout ce qu’il vous faut et encore plus, rassemblé au même endroit. Pratique!

Immortaliser ses connexions.

Votre demeure est tellement connectée que vous avez peur de ne pas vous retrouver dans tout ce filage? Prenez des photos de toutes vos connexions (cinéma maison, ordinateur, télévision, etc.), ça vous facilitera la vie une fois dans votre nouvelle demeure!

Attention, fragile !

Vaisselle ultrafragile, meubles antiques, souvenirs inestimables, tout ça devra également être emballé, voyagé et débarqué. Bien entendu, on vous conseille de l’écrire en très gros sur les boîtes en question, à l’attention des déménageurs et pour votre propre rappel. Vous pouvez également utiliser du ruban à masquer coloré, afin de pouvoir les repérer rapidement.

Pour plus de sécurité, vous pouvez aussi vous procurer des trousses et des produits d’emballage spécialisés afin de sécuriser au maximum vos biens fragiles et de valeur.

Possédez-vous des articles atypiques ?

Certains items tels que les tables de billard, tableaux précieux, coffres-forts, pianos et autres nécessitent une certaine expertise, des assurances et de l’équipement spécialisé pour être déplacés.

Parlez-en avec votre déménageur, mieux vaut éviter de mauvaises surprises le jour du déménagement…

Le sage connait les mesures…

Demandez à votre futur propriétaire la permission de venir passer quelques minutes dans votre prochain logement. Cela vous permettra de prendre toutes les mesures nécessaires et de vous assurer que vos meubles pourront traverser les différents points d’accès.

Notez préalablement les dimensions des meubles, puis mesurez les portes, les cages d’escalier et même l’ascenseur, s’il y a lieu.

Avez-vous envisagé l’entreposage?

Déménager le temps d’un stage ou d’un contrat temporaire, lors d’une séparation, faire le choix d’un appartement plus petit, lors du décès d’un être cher… Il est parfois impossible de tout emmener avec soi.

Que la situation soit passagère ou non, l’entreposage est parfois la meilleure alternative pour ne pas avoir à se départir de biens qui nous sont chers.

« Dans la situation actuelle, il s’agit même d’une solution beaucoup moins dispendieuse qu’une pièce supplémentaire dans un logement! »

– Robert DeLuca, directeur ventes et marketing.

Entrepôt Public est un pionnier de l’entreposage libre-service avec des installations, accessibles 7 jours sur 7, partout dans le Grand Montréal. Différentes tailles d’entrepôts vous sont proposées, selon vos besoins, dans un environnement ultrasécurisé, à partir d’aussi peu que 63 $ par mois.

On vous propose également un entreposage à température contrôlée, pour vos possessions plus sensibles (instruments de musique, appareils électroniques, collection de livres, etc.).

VISITEZ LEUR SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATION – ENTREPOTPUBLIC.CA

PENSE-BÊTE EXTRA !

N’oubliez pas de rediriger votre courrier au bureau de poste;

Visualisez le stationnement du camion et avisez les voisins quelques jours avant;

Pensez au gardiennage des animaux de compagnie durant le déménagement;

Débranchez vos gros électroménagers la veille et mettez une serviette sous le réfrigérateur pour moins de dégât;

Rassemblez les documents importants (certificats de naissance, passeport, etc.) de toute la famille et apportez-les sur vous;

Faites des sauvegardes supplémentaires de vos documents informatiques sur un disque dur externe, on ne sait jamais;

Pensez à vous faire une boîte avec quelques trucs essentiels, très pratique le temps que tout soit déballé dans votre nouvelle demeure;

Préparez des trucs qui se mangent sur le pouce et des gourdes bien pleines d’eau pour demeurer hydraté;

Faites des dons pour les choses que vous ne pourrez pas apporter avec vous;

Préparez une liste de vos objets de valeur, à vérifier au déballage!

