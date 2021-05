L’univers captivant du café pour barista maison

Le café est l’une des boissons chaudes les plus consommées au monde. Il donne envie de sortir du lit le matin, donne le rythme aux journées, réconforte et rassemble les gens. Avec un peu de savoir-faire et de bons produits, il est possible de réaliser d’excellent café qui stimulera nos papilles autant que l’odorat.

Le café propose un monde de saveurs, bien au-delà de la simple tasse.

Ma Caféine

Boutique en ligne spécialisée dans l’univers de la caféine.

Ayant pignon sur rue à Boucherville, La boutique Ma Caféine est un endroit de découverte et de partage autour de l’univers des boissons à base de café, thé et yerba mate.

Elle se démarque par sa vaste gamme de produits offerts (plus de 300 autant en boutique que sur le web), ses équipements et l’expertise de son équipe.

On y retrouve autant des torréfacteurs de renom que tous les produits nécessaires pour faire un bon cappuccino à base de boisson végétal comme l’avoine ou les noix de milkadamia. De l’infusion Chemex aux machines manuelles Lelit en passant par les machines automatiques Jura, on y retrouve de tout pour tous les goûts, à chacun sa dose !

Profitez de leur boite cadeau thématique micro-torréfacteurs du Québec pour faire de nouvelles découvertes.

Ma Caféine, À chacun sa dose.

Tous les produits spécialisés de la boutique Ma Caféine sont disponibles en ligne.

Ma Caféine, 1370-101 rue de Coulomb, Boucherville, (514) 354-1472

macafeine.ca

Café Lino Espresso, depuis 1957

Une institution de renom à Montréal, au sommet de son art

Cappuccino, latte, macchiato, americano, espresso… Que diriez-vous de vous offrir tous ces délicieux cafés sans quitter le confort de votre foyer? Il vous suffit de dénicher LA bonne machine! Les maîtres-torréfacteurs Cafélino vous proposent leur coup de coeur : la machine à espresso 3200 Lattego de Philips.

Facile d’utilisation, elle transforme n’importe quel amateur de café en barista professionnel. À l’aide d’un simple bouton, choisissez parmi cinq savoureuses boissons et personnalisez sa confection à votre goût. Cette machine automatique moud et infuse la bonne quantité de café sans aucune capsule et mousse le lait à la perfection grâce au système Lattego. Une température à point, un goût incroyable et un arôme envoutant vous attendent à chaque tasse.

Qu’en est-il de l’entretien? La Lattego 3200 se nettoie facilement et permet la préparation de 5 000 cafés avant de demander un détartrage.

Ne vous restera qu’à développer vos talents en Latte art!

Magasinez les produits sur la boutique en ligne.

Café Lino Espresso, 7050 Boul. St-Laurent, Montréal, (514) 274-6385

cafelinoespresso.com

Café Liégeois

Pour un café exceptionnel dans le confort de votre maison, la Specialista est LA machine à espresso à se procurer

La Specialista est la première machine expresso avec moulin intégré De’Longhi qui comblera tous les passionnés de café. Elle vous permet de reproduire manuellement toutes les étapes essentielles à la réalisation d’un expresso, comme un barista, chez vous.

La Specialista est une machine à expresso magnifiquement conçue qui vous permet de fabriquer à la main des boissons à base de café à base d’espresso toujours excellente dans le confort de votre maison. Il possède quatre fonctionnalités innovantes pour rendre le processus plus simple et personnalisé, tout en préservant la créativité pratique et la satisfaction du brassage d’espresso et d’Americano authentiques. Sans temps de chauffe supplémentaire et nettoyage minimal, La Specialista vous permet de fabriquer à la main votre espresso de la bonne manière.

Parfaite pour les amateurs de café qui désirent qualité et simplicité à un prix abordable. Elle est conçue pour vous offrir l’expérience barista complète avec son broyeur et tasseur intégré, et son système de mousseur à lait.

Retrouvez un monde d’accessoires et de produits pour agrémenter vos cafés ici.

Café Charlevoix

Brûlerie artisanale à Baie-St-Paul : un passage obligé pour ceux qui aime l’odeur du café

Avec des noms de café comme Les Éboulements, Le Sismique et Le Bas-de-la-baie, le Café Charlevoix est un véritable produit du terroir local.

Que l’on apprécie son café serré, allongé ou sur le pouce, c’est un détour qui vaut la peine pour déguster le meilleur café de la région! Avivez vos papilles et appréciez le panorama de saveurs de leur café torréfié sur place de façon artisanale, quelques grains à la fois, pour en conserver toute la fraîcheur. Café à emporter ou grains en vrac, le plaisir des sens est toujours garanti.

Au passage ou confortable à la maison, vous revivrez le magnétisme de Charlevoix à chaque gorgée.

Crédit photos : Christyna Mérette

Les produits du café Charlevoix sont disponibles en ligne et dans plusieurs points de vente et dégustation.

Café Charlevoix, 20 Rue-Sainte Anne, Baie-Saint-Paul, (418) 760-8872

cafecharlevoix.ca

Elektra Verve

L’ultime machine espresso

La Verve est le tout dernier joyau sorti des ateliers de Trevisio du légendaire manufacturier de machines espresso d’exception Elektra.

La Verve présente un design intemporel grâce à des lignes toutes en élégance relevée par l’utilisation harmonieuse de bois massif et de chrome. Véritable vitrine technologique, on retrouve au cœur de la Verve les plus récentes technologies de pointe. Le groupe professionnel 58mm est entièrement saturé. Cette fonctionnalité est normalement réservée aux machines commerciales très haut de gamme.

Jumelé aux deux bouilloires indépendantes isolées avec chacune un système de gestion de température électronique PID, ce trio permet une stabilité thermique inégalée, une vapeur sèche et puissante ainsi qu’une température d’infusion parfaite. Ce système innovateur permet de belles économies d’énergie et également un temps de chauffe très rapide. Le tout propulsé par une pompe rotative de grade commerciale, silencieuse et très stable.

La Verve dispose également d’une connexion directe Wi-Fi, permettant de suivre en direct votre extraction, personnaliser celle-ci, gérer la préinfusion et programmer le mode veille de la machine. Cette machine compacte est alimentée en eau grâce à réservoir d’eau de 5L ou branché directement, ce qui en fait aussi un excellent choix pour de petits bureaux et commerces.

À voir et essayer !

Découvrez la Verve ici.

Distributions Bellucci, 8145 Boul St-Laurent, Montréal, (514) 388-1555

distributionbellucci.com

Café Liégeois

Savourez votre café en grains, sans perdre une once de saveur

Moudre son café soi-même assure une fraîcheur optimale! Une mouture fraîche permet aux arômes d’être relâchés au moment de l’extraction et d’éviter de perdre la saveur de notre grain. Le moulin Eureka est l’addition parfaite à votre machine à café, elle garantit une mouture parfaite et un dosage précis directement dans votre porte-filtre.

Une bonne extraction passe par un café fraîchement torréfié et surtout fraîchement moulu !

Découvrez la gamme des moulins à café offerts chez Café Liégeois ici.

Tatum Café et Brûlerie

Torefacteur et distributeur de café depuis 2001

Avoir un bon mélange de café, ce n’est pas tout! Plusieurs autres aspects sont essentiels pour servir un bon espresso: la machine, la mouture, le ou la barista devant la machine, l’entretien, les tasses, etc. C’est ainsi que Tatum est devenu un spécialiste de l’espresso dans la région de Québec.

Tatum est une boutique où vous pouvez acheter votre café pour la maison, ou déguster un bon café sur place. Un endroit où acheter vos équipements pour votre machine à café filtre, espresso, cafetière à piston, cafetière italienne ou en aeropress. L’atelier de torréfaction étant directement implanté dans notre café, il peut parfois faire chaud, mais ça sent si bon!

L’entreprise transmet leur passion et leurs connaissances du café en offrant de la formation où vous découvrirez les 3 étapes pour mousser le lait facilement, la provenance, l’historique et les légendes du café en grains, savoir reconnaître un café équitable et biologique, les différentes méthodes d’infusion, de moutures et de cafetières et tellement plus encore.

Découvrez et commandez les produits Tatum directement en ligne.

Tatum Café et Brûlerie, 2530 Boulevard Louis-XIV, Québec, (581) 300-3091

tatum.ca



94 Celcius

Micro-torréfacteur de café à Montréal encourageant l’émancipation des communautés productrices de cafés

Vous cherchez un micro-torréfacteur québécois qui place le producteur au cœur de sa démarche? Si la manière dont un café a été cultivé vous importe autant que son raffinement à la tasse, le coup de cœur pour 94 Celcius s’annonce irrépressible.

Chaque mélange de café proposé par la jeune compagnie montréalaise est élaboré en étroite collaboration avec de petits producteurs et productrices dans le respect de leur terroir, de leur savoir-faire artisanal et de leurs conditions de travail.

Tandis que certains assemblages sont proposés de façon éphémère, d’autres sont disponibles en tout temps. C’est le cas du Covalent, le café chouchou des amateurs d’espressos et lattes. Sublime avec son profil sucré-chocolaté et sa texture irrésistiblement onctueuse, vous n’aurez qu’une obsession : le savourer sans modération!

Jamais amer et toujours juste… Faites partie du changement dans le monde du café!

Savourez la différence des cafés 94 Celcius ici.

94 Celcius

94celcius.com

Le café ManoMano de Café Liégeois

Un caractère généreux à savourer toute la journée

La café ManoMano est disponible en plusieurs variétés.

Le café en grains ManoMano de Café Liégeois est un arabica au goût unique qui combine une douceur subtile avec une pointe d’amertume. Fait avec des grains d’origines boliviennes, son arôme fruité vous émerveillera à chaque dégustation.

bio-compostable : Discret/Déca (Pérou), Puissant (Inde) et 100% Arabiaca (Bolivie). Le café ManoMano est aussi disponible en capsule Discret/Déca (Pérou), Puissant (Inde) et 100% Arabiaca (Bolivie).

Un excellent café certifié biologique et équitable qui ne vous décevra jamais!

Magasinez les cafés ManoMano directement en ligne.

Vous connaissez maintenant tous les éléments nécessaires pour devenir d’excellent barista maison. Le café n’a plus de secret pour vous!

Bonne dégustation.

