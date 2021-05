Quels sont les types d’urgences dentaires les plus fréquents ?

Une urgence dentaire est un problème courant relié à la santé de la bouche, tant au niveau de la mâchoire que de la dentition qui nécessite un traitement immédiat en raison de la douleur vive qu’elle provoque. Cette dernière est parfois si intense qu’elle vous empêche de passer du temps en famille, de vous reposer ou même de vous concentrer.

Les chutes, les abcès, les rages de dents sont des exemples de causes qui peuvent engendrer une urgence dentaire, mais il existe bien d’autres raisons pouvant vous occasionner des douleurs aiguës. Beaucoup de gens tendent à les minimiser et à repousser leur rendez-vous chez le dentiste sous l’effet du stress, de la peur, ou tout simplement en espérant naïvement que la douleur s’atténue d’elle-même.

Voici un aperçu des urgences dentaires qui reviennent le plus souvent et qui requièrent une consultation d’urgence chez votre spécialiste.

1- Une dent fissurée ou cassée

Cette urgence dentaire est extrêmement fréquente. Une chute ou un bête accident de sport peuvent entraîner la cassure des dents. Le bruxisme, le grincement des dents, l’onychophagie (le rongement des ongles) ou tout simplement la présence de caries peuvent également fragiliser les dents, provoquer des fissures et même parfois des fractures chez certaines personnes.

Il vous est peut-être déjà arrivé de ressentir une certaine sensibilité dentaire en consommant un aliment chaud ou froid. Si c’est le cas, nous vous recommandons de consulter votre dentiste préventivement afin de vérifier si cela n’est pas causé par une fissure ou une cassure.

2- Une dent arrachée

Une autre situation d’urgence dentaire commune est la perte d’une dent d’adulte. C’est une circonstance similaire aux dents fissurées et cassées, puisque cela peut survenir lors de la pratique d’un sport, d’un accident, d’une collision, etc.

Votre spécialiste pourra vous prendre en charge rapidement et s’occuper de vous à la suite de la perte de la dent. Selon les cas, il est possible que votre dentiste soit en mesure de récupérer cette dernière et de réimplanter la dent arrachée. Pour vous assurer que la réimplantation se déroule sans embûches, vous devrez prendre rendez-vous au plus vite après la chute de celle-ci.

3- Douleurs gingivales

Les douleurs aux gencives sont un souci récurrent. Beaucoup de personnes souffrent d’hypersensibilité gingivale et développent régulièrement des aphtes, qui sont bénins, mais dérangeants au quotidien. Certains rencontrent également des douleurs ou une inflammation des gencives, communément appelée aussi gingivite, provoquée par divers facteurs. Nous vous recommandons de prendre en charge tout type de douleurs lié aux gencives afin d’éviter de plus graves problèmes dentaires comme la parodontite.

N’hésitez pas à contacter votre clinique dentaire si vous êtes confrontés à ce genre de douleurs.

4- Les dents de sagesse

Une situation d’inconfort et qui amène souvent son lot de tracas: les dents de sagesse. En effet, les douleurs engendrées par la pousse de celles-ci sont très fréquentes. Cependant, beaucoup de personnes attendent avant de prendre rendez-vous et ne prennent pas au sérieux leurs symptômes et douleurs, entraînant des urgences dentaires.

De plus, certains patients préfèrent garder leurs dents de sagesse au lieu de les extraire, bien que celles-ci puissent être à l’origine d’infections ou d’inflammations gingivales. Il est possible d’être plus exposé aux caries, car ces dents situées au fond de la bouche restent plus difficiles à nettoyer lors du brossage. N’attendez pas que la situation se dégrade avant de faire appel à un spécialiste.

5- Les rages de dents

Les spécialistes dentaires interviennent régulièrement pour ce qu’on appelle communément la «rage de dents». Cette douleur intense s’explique par l’inflammation de la pulpe dentaire, soit la partie interne de la dent, ou bien par une carie, une fracture ou un problème lié aux gencives. Ce problème peut survenir lors d’un contact avec du chaud ou du froid, temporairement ou en continu.

6- Le corps étranger

Une des causes habituelles d’urgence dentaire est la présence d’un corps étranger dans la bouche. Effectivement, ce dernier peut entraîner des problèmes tels qu’une infection. Nous vous conseillons vivement de prendre rendez-vous avec votre dentiste s’il vous est impossible de déloger ce corps étranger avec de la soie dentaire.

7- Les abcès dentaires ou gingivaux

Comme mentionné plus haut, qu’ils soient dentaires ou gingivaux; les abcès sont une des urgences les plus courantes tant la douleur peut être intense. Ils sont causés par une infection bactérienne de la dent ou de la gencive, se manifestant par la formation de pus.

Votre dentiste sera en mesure d’effectuer le nettoyage, le détartrage ou un traitement de canal sur la dent concernée. Généralement, suite à un abcès, le nerf de la dent peut mourir, ce qui peut nécessiter son extraction. En prenant rendez-vous rapidement, l’équipe de spécialistes pourra ainsi évaluer la situation et tenter d’éviter le pire.

8- Appareil et prothèse dentaire

Suite à la pose d’un appareil ou d’une prothèse dentaire, certaines douleurs et blessures peuvent survenir s’ils ont mal été ajustés ou simplement endommagés. Pour éviter cela, nous vous recommandons de prendre contact avec votre dentiste ou votre orthodontiste.

Le Carrefour Dentaire de Montréal est la référence lorsqu'il s'agit de traiter toutes sortes d'urgences dentaires.

Vous pouvez obtenir un rendez-vous en moins de 24 h!

