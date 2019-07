Pourquoi les professionnels occupés aiment les maisons intelligentes

Vous n’avez pas besoin qu’on vous rappelle à quel point vous êtes occupé. La liste est interminable : aller au centre de conditionnement, passer de longues soirées au bureau, se dépêcher pour partir en excursions pour le week-end, faire les courses, rencontrer des amis et entre temps faire toutes les corvées.

Être occupé est votre nouvelle normalité, et avec tout ce va-et-vient, il est facile d’oublier de verrouiller la porte, de fermer la porte de garage ou même d’éteindre les lumières.

Voici ADT Command

La prochaine génération de sécurité résidentielle et de domotique est arrivée. Il est maintenant plus facile que jamais de protéger votre maison, vos biens et vos animaux de compagnie que vous soyez à la maison ou ailleurs.

ADT Command est la solution de sécurité résidentielle intelligente la plus récente et la plus avancée jamais offerte par ADT Canada. En plus de la tranquillité d’esprit et de la protection qu’il fournit, vous apprécierez la commodité qu’il apporte.

Améliorez votre sécurité

Avec ADT Command, vous contrôlez l’ensemble de votre système de sécurité et de vos périphériques (serrures de porte, thermostats, lumières et caméras), en un seul endroit et de façon pratique.

Tout se fait de l’écran tactile sans fil de 7 pouces — le centre de commandement de votre maison. Grâce à ce panneau, vous avez le contrôle total de vos caméras de surveillance et vous avez la possibilité de contrôler à distance vos lumières, vos thermostats et vos serrures. Vous pouvez même vérifier l’état des piles de tous vos détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone à même l’écran tactile du panneau.

ADT Command est spécialement conçu pour offrir non seulement une véritable protection, mais aussi la plus récente solution pour une maison intelligente. Cela signifie qu’il est maintenant plus facile que jamais d’intégrer des dispositifs de domotique qui améliorent votre vie et de les contrôler à distance.

Protégez ce qui compte le plus avec l’application ADT Control

L’application ADT Control fait partie intégrante du système ADT Command; elle vous donne accès à votre système de sécurité intelligent de votre tablette, de votre téléphone ou de votre montre intelligente de presque partout. Vous pouvez ainsi allumer des lumières, regarder les images de vos caméras de surveillance en temps réel, régler votre thermostat pour économiser de l’énergie et créer des automatismes pour que votre maison soit bien éclairée, confortable et sécuritaire.

Vous avez oublié de verrouiller la porte d’entrée? Pas de problème. Vous avez égaré vos clés… encore une fois? Ne vous en faites pas! Ou vous avez laissé les lumières de la cuisine allumées et vous êtes à l’autre bout de la ville? Détendez-vous; ADT Command s’en charge.

La tranquillité d’esprit pour une maisonnée en mouvement

Nous savons tous que la technologie peut être complexe. Mais ADT simplifie la maison intelligente plus que jamais.

Toutes les mises à jour logicielles se font par l’intermédiaire du système, il n’est donc pas nécessaire de faire appel à un technicien (essayez d’obtenir cela d’un autre fournisseur de sécurité ou d’un autre panneau). Et si vous vous retrouvez bloqué ou que vous avez une question, des vidéos d’aide sont accessibles à même le panneau ADT Command. Il est intuitif, facile à configurer et simple à utiliser. Pas étonnant qu’il s’agisse de la solution de maison intelligente la plus avancée et la plus pratique jamais offerte par ADT Canada.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont ADT Command peut vous aider à rendre votre maison plus intelligente et plus sécuritaire, visitez le site ADT.ca/Command.