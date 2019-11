Le marché de quartier qui sait nourrir et sourire à sa clientèle

Le Fruit Shop, c’est Yanni, Stelio et Peter… Et leurs frères et sœurs, cousins, cousines… C’est la famille ! De laquelle font maintenant partie leurs clients depuis l’ouverture en mai dernier.

Ce qu’on y trouve ?

Des fruits et légumes du jour, des charcuteries et des fromages variés, des mets cuisinés remplis d’amour et concoctés à partir de recettes typiques, des salades ultrafraîches préparées à votre goût, sans additifs douteux. La famille vous régale aussi de jus et smoothies savoureux.

On aime son petit côté bio/écolo

Le Fruit Shop importe l’huile d’olive de sa propre plantation familiale en Grèce. On y découvre également plusieurs produits bios, végétaliens et végétariens. Les proprios encouragent l’épicerie en vrac, pour ses produits comme pour ses mets cuisinés. Il n’est pas rare que les clients s’amènent avec leur propre bol en vue de faire le plein de soupe du jour ou avec leurs plats variés pour la salade, l’authentique moussaka, le pâté chinois ou la lasagne, les desserts fruités, etc.

Pas de gaspillage au Fruit Shop !

Les fruits et légumes de la veille servent à préparer de magnifiques salades de fruits, des jus hallucinants de couleurs et de saveurs. Certains produits encore irréprochables sont vendus à prix réduit.

Des idées, des solutions, des discussions.

Le Fruit Shop, c’est aussi et surtout cette complicité dans la recherche du bien-vivre en reconnaissant et respectant les habitudes des clients, en jasant jusqu’à trouver des solutions. Par exemple en offrant des réductions aux écoles du quartier ou en proposant très bientôt aux entreprises la livraison de paniers de fruits et légumes, de fromages, et plus encore.

En fait, le Fruit Shop, c’est un peu l’avenir qui vous sourit. Le commerçant de quartier qui vous attend et vous demande des nouvelles de votre journée. Allez donc lui en donner au 230, rue Fairmount Ouest, ou appelez-le au 514 270-7770.

lefruitshop.ca