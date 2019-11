Ma Caféine: véritable lieu de culte

Trésor caché dans la zone industrielle de Boucherville, Ma Caféine est sans contredit LA référence sur la Rive-Sud de Montréal pour tout amateur de café, thé ou yerba mate.

Une entrée remarquée

Alors qu’elle a ouvert ses portes il y a à peine quelques mois, la boutique Ma Caféine a déjà su se tailler une place de choix dans son domaine d’activité grâce à son accueil chaleureux, sa vaste gamme d’ateliers « interactifs et sympathiques », ainsi que la fraîcheur et la variété des produits qu’elle offre. On y retrouve par exemple plus de cent choix de cafés – en grains moulus ou en capsules – et cinquante choix de thés – en sachets ou en vrac – et tisanes!

La boutique est en fait une expansion de l’entreprise Café Expert, une compagnie de distribution de café présente dans le marché montréalais depuis plus de 26 ans.

« Nous cherchions une façon de rendre plus accessibles tous les délicieux produits que nous offrons du coté commercial. En même temps, il n’y avait pas vraiment d’endroit sur la rive sud spécialisé sur toutes les nouvelles tendances dans le domaine du café et du thé au même endroit. C’est de là qu’est venue l’idée de la boutique Ma Caféine, à chacun sa dose, un endroit qui met en avant le plaisir de boire des boissons chaudes et froides reliées à la caféine », explique Hugo Bouchard-Beaulieu, propriétaire des deux corporations.

La culture du partage

« Lorsque l’on vient chez Ma Caféine, c’est une expérience sensorielle en soit. On écoute les conseils d’expert, on voit, on sent, on goûte et on touche aux produits. Il n’y a encore pas de site internet qui permet de faire cela. » précise l’homme d’affaires en blaguant.

Ma Caféine s’efforce d’avoir une approche « spécialisée mais ouverte » et de « proposer à chacun sa dose de caféine », de façon « moderne et sans jugement », renchérit Gaëlle Nardon, responsable de la boutique.

Ma Caféine: un endroit rassembleur où il fait bon enrichir nos connaissances quant au merveilleux monde de la caféine.

On y retrouve des marques locales québécoises comme les cafés Faro et Napoléon, mais aussi des produits niches comme les cafés MushUp, enrichis de champignons médicinaux pour atténuer les côtés néfastes de la caféine, ou encore les produits Structures Torréfacteur, nouveau torréfacteur montréalais de type 3ième vague du monde du café.

Les thés et tisanes ne sont pas en reste avec la représentation des maisons de thé Camellia Sinensis, Ariel et TransHerb. Ainsi l’endroit offre autant une belle variété de chai que de thé vert en passant même par le thé du Labrador.

Lors de notre passage, nous avons été en mesure d’admirer les jolies machines à café mises en démonstration, ainsi qu’un choix impressionnant d’accessoires reliés à l’univers du café et du thé. Notre coup de cœur s’est arrêté sur les produits de Mateina, du yerba mate biologique et équitable, provenant d’un producteur argentin, avec des facultés stimulantes et détoxifiantes, qui se boivent traditionnellement dans une gourde.

Pour plus d’informations concernant les produits disponibles ou les ateliers à venir, veuillez consulter la page Facebook ou Instagram de l’organisation, ou encore son site Internet au www.macafeine.ca.