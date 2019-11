Au Tournant dans Griffintown… Les boulettes sont de retour!

Monica Bistoros, propriétaire du nouveau restaurant Au Tournant situé au 1752, Notre-Dame Ouest dans Griffintown ravive les papilles de bien des adeptes de la formule « meatballs ». Depuis août dernier, son chef Dominic Chartré comble tant les amateurs de boulettes raffinées que les mordus de tartares. Mentionnons que tout est fait maison Au Tournant : les sauces, les frites, les accompagnements…

« La clientèle apprécie vraiment ; les commentaires nous ravissent. Nous proposons une expérience gastronomique de partage et cela plaît beaucoup, surtout aux curieux qui aiment goûter à tout, raconte Monica. La carte des vins et boissons, sur laquelle figurent au moins sept gins, ne laisse personne indifférent non plus. »

Boulettes, arancini, tartares…

Ce n’est plus un secret, la boulette a quelque chose de réconfortant. Au Tournant, on vous les concocte, entre autres, simplement au bacon en sauce cheddar ; finement au veau agrémenté de foie gras ou au saumon avec poivron rôti ; exotiquement au bœuf Wagyu BBQ fumé ; allègrement au porc en sauce aigre-douce ; joyeusement végé, au fromage de chèvre avec miel chaud ou aux lentilles rouges et légumes en sauce verde aux avocats. Quant aux tartares, tout aussi alléchants, celui de cerf servi avec camerises, pomme et sauce maison confirme sa popularité depuis quelques mois déjà. Le chef prépare également de délicieux arancini en sauce rosée et citron.

Pour étirer le plaisir les midis et en soirée

Le restaurant reçoit ses convives de 11 h 30 à 15 h et de 17 h à 22 h en semaine. Les week-ends sont réservés aux soirées de 17 h à 23 h. Les midis de semaine, le chef bonifie le bien-être gourmand en proposant toutes les boulettes réaménagées en sandwich. Pour les soupers, il se laisse gagner par la fièvre de la poutine. Ainsi, aux saveurs habituelles s’ajoutent toutes les variantes offertes en boulettes. Alerte aux fervents de poutine actualisée : il faut s’arrêter Au Tournant !

Réservez dès maintenant et pour les Fêtes !

N’hésitez pas à réserver en ligne ou à communiquer avec l’équipe pour des besoins précis. Saviez-vous que le resto peut recevoir aussi, en exclusivité, les groupes de 40 personnes et plus ? Quelle que soit votre demande : fête prénatale, cocktail dînatoire, souper d’anniversaire… Monica et son équipe demeurent très flexibles et vous accommodent toujours avec plaisir.

Autournant.com | 514 933-6663 ou 514 827-4500 | Facebook, Instagram…