En toute confiance ! Windows 10 Pro : changer pour le mieux

Comme Microsoft cessera sous peu de prendre en charge le système d’exploitation Windows 7, l’entreprise ainsi que ses partenaires Dell et Intel encouragent fortement les usagers à migrer vers la plus récente version de Windows 10 Pro.

Après une décennie de loyaux services, c’est le 14 janvier 2020 que Microsoft cessera de supporter Windows 7, c’est-à-dire qu’elle ne fournira plus de support technique, de mises à jour logicielles, d’ajouts de fonctionnalités ni de correctifs au niveau de la sécurité pour ce système.

Qu’est-ce que ça signifie?

Bien que les entreprises/petites entreprises puissent continuer d’utiliser leurs PC sous Windows 7, « [ceux-ci seront exposés] à un plus grand risque quant aux virus et aux logiciels malveillants étant donné [qu’ils ne recevront] plus de mises à jour logicielles ou de sécurité », comme l’explique Microsoft via son site Web. Il s’agit là de la principale raison pour laquelle la société conseille fortement à sa clientèle actuelle de migrer vers Windows 10 Pro, et ce, afin qu’elle puisse profiter des nombreux avantages qu’offre cette version par rapport à la précédente.

Les améliorations apportées

Si Windows 7 était révolutionnaire lors de sa création, Windows 10 Pro est certainement le système d’exploitation signé Microsoft le plus moderne et convivial à ce jour. Il offre par exemple des fonctions intégrées de productivité et de gestion qui « vous permettent d’économiser du temps, de l’argent et des efforts ». En effet, Windows 10 Pro se trouve à être « moins gourmand en énergie » – la batterie a vu son autonomie être prolongée et peut désormais être utilisée jusqu’à 11 heures d’affilée – et 1,7 fois plus rapide en ce qui concerne l’analyse de données, en plus de disposer « d’applications et de fonctionnalités qui vous permettront de vous amuser et d’optimiser [de 65 %] votre efficacité et votre productivité ».

Comme l’indique Brian Cann, directeur des ventes de la région Est du Canada pour Microsoft, il s’agit d’un « produit très rodé qui a été introduit en 2015 et qui a à ce jour plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde ». « Le système est muni de beaucoup plus de fonctionnalités collaboratives [et], en terme de rapidité d’allumage, lorsque vous démarrez votre ordinateur, il y a un gain de performance important, ce qui augmente grandement votre niveau de productivité », souligne-t-il.

Au goût du jour

« Windows 7 a été développé il y a 10 ans. Windows 10 est évidemment beaucoup plus moderne et rapide. Il comporte de nouvelles fonctions de partage d’applications et de documents et est plus simple à gérer », précise monsieur Cann. Ce dernier ajoute aussi à l’attention des dirigeants de PME que le nouveau système est pourvu d’un mode multitâche exceptionnel, nécessite moins de coûts et de temps d’entretien et « possède un outil de gestion pour aider à configurer les imprimantes et les applications afin de centraliser les outils distribués aux employés, ce qui est beaucoup plus simple à gérer et qui se traduit en une diminution des tâches administratives ». Avouez qu’il s’agit là d’avantages non négligeables! Combinez-le à un processeur Intel et vous êtes assuré d’une utilisation optimale du nouveau système.

Miser sur la sécurité

Outre la convivialité et l’augmentation de la performance, les concepteurs de Windows 10 Pro ont accordé une grande importance à l’aspect de la sécurité pour s’assurer d’offrir la meilleure couverture à ce jour afin d’avoir une longueur d’avance face à la cybercriminalité. Par exemple, en plus de garantir un niveau de sécurité accru « en protégeant les identités des utilisateurs, les appareils et les informations grâce à une solution complète basée sur une intelligence que seul Microsoft est en mesure de proposer » – il est entre autres maintenant possible de délaisser le traditionnel mot de passe au profit d’une lecture du visage ou des empreintes digitales pour débloquer l’ordinateur, ce qui est beaucoup plus sécuritaire -, il n’est plus nécessaire de se procurer de composants d’antivirus, puisque le logiciel Windows Defender est intégré par défaut au système.

Encore des doutes?

Comme en témoigne Brian Cann, les raisons habituellement citées pour expliquer un refus d’adopter une nouvelle version d’un système d’exploitation sont en général la crainte de constater un ralentissement des performances du matériel informatique et la peur que certaines applications ne fonctionnent plus pour cause d’incompatibilité. « Nous avons éprouvé quelques difficultés au début, mais désormais, dans 99% des cas, les applications qui fonctionnent sur Windows 7 fonctionnent aussi sur Windows 10. Si par malchance vous rencontrez des problèmes, un service d’ajustement des applications est inclus », tient-il à rassurer. Microsoft offre d’ailleurs un service d’accompagnement et de soutien téléphonique très efficace qui permet d’obtenir des réponses à vos questions, d’apaiser vos craintes et même de vous faire guider adéquatement par des experts pour effectuer correctement la mise à niveau.

La marche à suivre

Pour vous procurer la nouvelle version de Windows 10 Pro, rien de plus simple : vous n’avez qu’à vous rendre dans la fonction Windows Update de votre ordinateur et, de là, la mise à jour se téléchargera automatiquement – cela prend habituellement d’une à deux heures pour un particulier. Il est aussi possible de vous informer quant aux produits offerts par Dell et aux fonctionnalités de Windows 10 Pro en visitant le www.dell.ca/win10actualiser.

Bien que la meilleure façon de découvrir Windows 10 Pro soit de le faire sur un nouvel ordinateur, il est aussi possible de conserver votre PC actuel – si son état vous satisfait toujours, évidemment – après vous être assuré qu’il soit compatible. Si tel est le cas, vous devriez immédiatement remarquer une hausse flagrante de ses performances suite à la migration.

Si vous hésitez entre garder votre PC et vous en procurer un nouveau, un quiz est mis à votre disposition sur le site de Microsoft pour vous aider à déterminer laquelle des deux avenues est préférable selon votre situation.

Et puis, prêt à faire le saut?