Un retour important sur vos rénos

Planifiez vos rénos peut vous rapporter gros

Vous avez trouvé votre maison idéale, mais souhaitez la mettre à niveau et la personnaliser davantage? Ou, vous songez à déménager, mais envisagez de rénover votre maison pour en maximiser la valeur? Une bonne préparation financière garantira le succès de vos rénovations et vous en donnera plus pour chaque dollar investi.

Soyez réalistes dans la mesure de vos moyens.

Pour les propriétaires rénovateurs, tout est une question de priorités. « Soyez honnête quant à ce qui se révèle essentiel ou non à votre confort, et songez à l’impact qu’auront vos versements hypothécaires et vos frais courants sur votre qualité de vie, suggère Annie Campoli vice-présidente associée, spécialiste hypothécaire mobile à la TD. Une priorisation judicieuse réduira le nombre de sacrifices financiers que vous pourriez avoir besoin de faire pendant les rénovations. »

Si vous restez dans votre maison, Mme Campoli suggère de rénover les pièces les plus utilisées plutôt que d’effectuer des changements mineurs un peu partout, car ces derniers sont susceptibles de vous donner l’impression de n’avoir rien accompli. « Examinez quels travaux vous pourriez effectuer vous-même pour un budget moindre versus les projets exigeant l’aide de professionnels souvent plus dispendieux. Tous ces facteurs doivent être considérés pour décider quelles rénovations peuvent être effectuées maintenant et lesquelles peuvent attendre. »

Si vous rénovez pour vendre, il est important de trouver le juste milieu entre ce que vous pouvez vous permettre et ce qui ajoutera le plus de valeur à votre maison. C’est reconnu, les cuisines et les salles de bains ajoutent beaucoup de valeur.

Préparez-vous à l’inattendu.

Toute personne ayant effectué des rénovations vous dira qu’il faut toujours s’attendre à l’inattendu. Certaines situations exigeront peut-être une attention immédiate, particulièrement si vous ouvrez des murs. L’inattendu pourrait aussi nécessiter que vous vous relogiez pendant une partie ou la totalité des travaux, et ceux-ci s’étalent parfois sur une plus longue période. « Ne manquez surtout pas de prévoir une marge de sécurité dans votre budget, car l’inattendu a souvent un coût », explique Mme Campoli.

Mme Campoli recommande d’ajouter un facteur de contingence d’environ 10 à 15 % à votre budget afin de couvrir les dépenses imprévues. « Vous devrez peut-être accepter certains compromis pendant les rénovations, établissez donc au préalable ce qui s’avère absolument nécessaire et ce qui, au besoin, pourrait être sacrifié. En planifiant et en disposant d’un bon plan financier, vous réduirez le stress et vous vous sentirez plus confiant financièrement pendant les travaux. »

Choisissez vos entrepreneurs avec soin.

Obtenez plusieurs soumissions de différents entrepreneurs afin de comparer les coûts et assurez-vous d’être à l’aise avec la personne à qui vous confiez vos clés, ajoute Mme Campoli. « Posez des questions et assurez-vous de bien comprendre ce qui est compris dans la soumission (main-d’œuvre et dépenses). Exigez des références pour vérifier que vos rénovations se trouvent entre bonnes mains et que le style de l’entrepreneur vous plaise. »

Prenez garde aux ajouts

Au fil des travaux, les rénovateurs ajoutent souvent des petits extras qui font vite monter les factures. « Des changements simples en apparence, comme changer un commutateur de place, peuvent exiger beaucoup de travail et faire augmenter les coûts, signale Mme Campoli. Encore une fois, tout tient à la planification et au respect du budget. »

Soyez judicieux dans la façon de financer vos rénovations.

Les rénovations peuvent coûter cher, mais il existe des façons de financer le projet. Pensons notamment à une marge de crédit hypothécaire qui offre une grande flexibilité dans les versements et permet aux emprunteurs de bénéficier d’une facilité de crédit renouvelable. « Elle peut tenir lieu de prêt personnel pour accéder à des fonds rapidement sans avoir à refaire une demande de crédit chaque fois. Par exemple, un produit comme la ligne CréditFlex Valeur domiciliaire TD vous permet d’utiliser la valeur de votre propriété pour accéder à une ligne de crédit à un plus faible taux d’intérêt que d’autres types de prêts ou de crédit non garantis et ainsi vous aider à mieux gérer votre liquidité. »

