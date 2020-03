Accélérez votre apprentissage de l’anglais

Via les méthodes les plus modernes

De nos jours, l’apprentissage de l’anglais est un passage quasi obligatoire pour quiconque souhaite s’épanouir, autant professionnellement que personnellement. Mais comment mettre toutes les chances de votre côté?

Les chiffres le confirment : l’anglais est LA langue la plus utilisée dans le monde, que ce soit dans le domaine des affaires ou au niveau des communications sociales, en plus d’être la langue seconde la plus apprise, tous pays confondus.

Un monde de possibilités

Chercher à maîtriser l’anglais permet d’accéder à un monde de possibilités, que vous désiriez faire progresser votre carrière ou simplement acquérir de nouvelles connaissances. Alors que certains choisissent de se tourner vers des méthodes faciles d’accès telles que des applications ou YouTube, d’autres optent pour une formation accréditée dans un établissement scolaire réputé. Comment faire pour trouver la méthode qui vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté?

Une approche personnalisée

Selon Kevin Stanley, coordonnateur du programme intensif d’anglais et des programmes sur mesure à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill, il existe autant de genres d’apprentissage que d’individus. C’est pourquoi il importe de comprendre les objectifs de chaque étudiant afin d’adapter et d’optimiser l’enseignement. « La méthode qu’une personne choisit dépend de ses besoins. Si elle a besoin d’apprendre le plus rapidement possible pour pouvoir étudier ou travailler en anglais, une approche autodidacte à l’aide d’une application ne sera peut-être pas optimale. Les étudiants qui choisissent de suivre un programme intensif comme le nôtre veulent accélérer leur apprentissage pour faire avancer leurs études ou leur carrière », poursuit-il.

Selon les informations fournies sur son site Web, le programme intensif d’anglais de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill a aidé des milliers d’étudiants et d’étudiantes de plus de 60 pays à travailler, étudier et vivre en anglais. Chaque cours de ce programme d’une durée de six semaines permet d’améliorer vos capacités de lecture, d’écriture, de compréhension et de conversation grâce à la démarche active et personnalisée de professionnels chevronnés cumulant en moyenne dix ans de métier. Composé à 80% d’exercices et d’activités pratiques, il se penche sur l’anglais de tous les jours plutôt que de miser uniquement sur la littérature. « On se concentre sur la façon dont les gens communiquent réellement […] C’est très actuel. Certains de nos étudiants nous ont même dit que grâce à ce programme, ils ont commencé à penser en anglais, ce qui indique un très haut niveau de compétence », précise monsieur Stanley.

