Sur la bonne voie

L’orientation de carrière : un service essentiel

Que vous soyez aux études, à la recherche d’un emploi ou en réorientation, le service de planification de carrière peut vous aider à vous diriger vers une vie professionnelle à votre image.

Texte et entrevue : Arianne Labrecque

Le choix de votre carrière fait certainement partie des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre au cours de votre existence. Heureusement, des professionnels sont là pour vous guider!

Pourquoi consulter?

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à recourir aux services d’un conseiller en orientation. En effet, que vous entamiez une réflexion sur votre choix de carrière, que vous soyez indécis face à celle-ci, que vous éprouviez de la difficulté à trouver – ou à conserver – un emploi, que vous révisiez vos priorités professionnelles, que vous envisagiez vous perfectionner ou que vous vous sentiez démuni face à la retraite qui approche à grands pas, l’accompagnement ou l’intervention d’un professionnel en la matière peut certainement vous aider à y voir plus clair et à vous guider vers un métier ou une occupation qui rejoint à la fois vos intérêts et vos compétences.

Ouvert à tous!

Le Service-conseil en transition professionnelle de L’École d’éducation permanente de L’Université McGill (CATS), dont la clientèle est majoritairement composée de nouveaux arrivants qui tentent de rebâtir leur carrière ici, vous accompagne dans votre progression vers l’atteinte de vos objectifs professionnels et votre recherche d’emploi. Il y parvient en offrant des ateliers – dont les thèmes abordés vont de l’intelligence artificielle au leadership, en passant par les communications et les relations publiques -; des séances d’orientation et de mentorat individualisées ayant pour but de préciser vos objectifs de carrière, de mettre à jour votre CV ainsi que vos lettres de présentation et de vous préparer à vos entrevues en compagnie d’un conseiller en transition professionnelle; un service d’offre d’emplois et un Centre de ressources professionnelles; en présentant des conférences et en organisant des soirées réseautage mensuelles de type « 5 à 7 ». De plus, chaque année, le Service-conseil en transition professionnelle organise une foire de l’emploi qui permet aux étudiants de rencontrer divers employeurs, d’obtenir des renseignements de l’industrie concernant les exigences d’embauche, d’agrandir leur réseau professionnel et de trouver des possibilités d’emploi et de stage.

« Nous sommes dix conseillers à temps plein qui avons tous déjà travaillé en éducation ou dans des services carrières », indique Rosalia Felice, chef, service-conseil en transition professionnelle à l’ÉÉP. « Nous avons choisi d’ouvrir toutes nos activités à tout le monde, que vous soyez étudiant ou non », précise-t-elle. Il est toutefois à noter que les programmes et services de l’ÉÉP sont réservés aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Vous avez envie de connaître les choix qui s’offrent à vous? Rendez-vous au mcgill.ca/eep-cats pour plus d’information!