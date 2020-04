Accédez aux premières lignes

Les chemins méconnus menant au prestigieux titre de CPA

La route à parcourir pour atteindre le titre de comptable professionnel agréé peut paraître longue pour certains, mais comme il y a une demande mondiale pour des professionnels qualifiés en comptabilité et en finance, le jeu en vaut assurément la chandelle!

Grâce à leur compréhension approfondie du rendement d’une entreprise, leur capacité de conseiller sur des décisions d’investissement, de gérer le risque et de parvenir à la croissance, les CPA travaillent au cœur des questions financières et jouent un rôle essentiel dans toute organisation.

Une étape à la fois

Forts d’une expertise en finances, les comptables professionnels agréés peuvent faire carrière au public comme au privé dans les services bancaires d’investissement, la finance d’entreprises, la direction administrative et la gestion d’entreprise. Ils se voient entre autres confier la tenue des dossiers financiers, la préparation des déclarations de revenus, la réalisation de vérifications comptable, la réduction des coûts et l’amélioration des profits. Pour en arriver à mettre la main sur le très convoité titre de CPA, ils ont dû franchir cinq étapes : obtenir un diplôme universitaire reconnu, s’inscrire à l’Ordre, réussir le Programme de formation professionnelle CPA, effectuer un stage et, finalement, réussir l’Examen final commun (EFC). « Beaucoup de personnes pensent que les CPA travaillent juste avec des numéros, mais ils trouvent des solutions pour des problèmes d’affaires. Ils sont bons pour gérer des entreprises », explique Melissa Rosen, vérificatrice CPA et chargée d’enseignement à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill.

Compétence à la clé

« Tout au long [des deux années que dure] leur formation, on les prépare pour [l’examen CFE] et pour être de bons CPA dans le monde de la comptabilité et des affaires », indique madame Rosen. « On offre des cours avec des sujets variés concernant la comptabilité et les affaires en général […] Les étudiants ne sont pas là pour mémoriser la comptabilité, ils sont là pour résoudre des problèmes réels », poursuit-elle. « Les enseignants sont tous des CPA dans le domaine de la comptabilité : leur carrière n’est pas d’être un professeur, mais vraiment de travailler dans le marché, donc ils ont une perspective différente. Avec notre formule qui donne beaucoup de coaching […], notre taux de réussite est vraiment haut », ajoute-t-elle fièrement.

