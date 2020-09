Du thé pour tous les goûts, parfait ce début d’automne!

Camellia Sinensis : une entreprise à part

Maison de thé reconnue internationalement, Camellia Sinensis se démarque entre autres par la qualité de ses produits, les valeurs qu’elle prône ainsi que son dévouement hors du commun.

En plus de l’importance qu’elle accorde à la notion de respect, Camellia Sinensis fait bande à part en raison de son dévouement et de son implication dans toutes les sphères de l’approvisionnement.

À notre service!

Spécialisés dans les thés de qualité supérieure en provenance des terroirs de Chine, de Taiwan, de l’Inde, du Sri Lanka, du Népal, du Vietnam et du Japon, les dégustateurs de la Maison de thé Camellia Sinensis font profiter leur clientèle de leur expertise depuis déjà plus de 20 ans en partant chaque printemps à la recherche des meilleurs crus disponibles. En plus de la panoplie de thés qu’elle met de l’avant, Camellia Sinensis met à notre disposition tous les accessoires nécessaires à leur préparation ainsi que des tisanes, en plus de nous informer via son blogue et ses divers ateliers de découverte et de dégustation.

Impliqués de A à Z

Comme ils se rendent eux-mêmes sur place, Hugo Américi, Jasmin Desharnais, Kevin Gascoyne et François Marchand ont le loisir de sélectionner les producteurs avec qui ils souhaitent collaborer en se basant sur les valeurs de l’entreprise, soient le respect de l’environnement et des travailleurs, la qualité du produit et l’originalité de la démarche.

« Notre premier critère est le goût, mais il n’y a pas que ça », indique François Marchand, associé dégustateur chez Camellia Sinensis. « On travaille beaucoup avec l’humain. On veut que la personne avec qui on fait affaire ait de bonnes valeurs et on s’assure qu’il y ait un bel environnement et que les normes de travail soient respectées. Autant que possible, on essaie de s’orienter vers des produits bios et des cultures naturelles », explique-t-il.

En maximisant le transport, les quatre dégustateurs font en sorte que le produit arrive sur les tablettes le plus frais possible et dans les meilleures conditions de conservation.

« Le fait qu’on s’implique dans toutes les étapes joue sur le prix, qui est beaucoup plus bas que si on devait faire affaire avec des ressources intermédiaires », poursuit monsieur Marchand. « La valeur principale de notre entreprise est le respect; entre les producteurs et nous, entre nous et nos employés, entre nos employés et la clientèle », ajoute-t-il fièrement.

Pour plus d’information quant aux produits, boutiques et points de vente de la Maison de thé Camellia Sinensis, rendez-vous au camellia-sinensis.com ou sur Facebook, Instagram et Pinterest.