Éveiller à l’art

Le Studio Tre Punti est un lieu dédié à l’apprentissage artistique établi à Verdun depuis une décennie. En musique, en danse et en arts visuels, les cours et ateliers sont offerts aux enfants comme aux aînés. Dans une formule adaptée au rythme de chacun, pour le plaisir d’expérimenter et de découvrir.

Lorsqu’elle a fondé le Studio Tre Punti, Karine Michon souhaitait partager sa grande passion pour le monde des arts. Titulaire d’un baccalauréat en musique de l’Université McGill et d’une maîtrise de l’Université de Montréal, la musicienne et chanteuse lyrique professionnelle qui a enseigné pendant plusieurs années a concrétisé son projet de réunir différentes formations artistiques sous un même toit.

«Notre mission est de pouvoir participer au développement des personnes, principalement des enfants et des aînés, par la pratique des arts. Donc la musique, la danse et les arts visuels», explique la dame à la barre du Studio Tre Punti.

Au-delà des cours sur place, d’autres ateliers se déroulaient dans les écoles et les garderies jusqu’au mois de mars dernier. La COVID-19, venue brouiller les cartes en pleine période d’inscription, a complexifié la logistique pour l’établissement verdunois. La formule à distance instaurée rapidement a toutefois permis de continuer à offrir les services.

«On a fait une transition en ligne et elle s’est très bien passée. Ceux qui étaient inscrits pour l’année complète ou à la session du printemps, ainsi que la partie de notre clientèle qui suit des cours privés d’instruments, tout s’est fait en ligne. Les participants ont été très assidus», confirme Mme Michon.

Malgré la baisse du nombre d’élèves inévitable dans le contexte de pandémie et l’annulation du camp qui se tient habituellement fin juin-début juillet, l’école d’art est revenue avec une session d’été de cours privés. «On a eu des inscrits et puis quelques nouveaux élèves qui se sont ajoutés, ça c’est positif», remarque la propriétaire.

Ajoutant que les participants sont au rendez-vous pour la session d’automne entamée en septembre. Les activités ont repris au Studio Tre Punti et dans les règles de l’art. «On a développé une stratégie afin de mieux se faire connaître et informer les gens à propos des mesures qui ont été mises en place pour les rassurer.»

Tisser des liens

La programmation destinée aux aînés implique davantage de défis. Plusieurs demeurent craintifs, ce qui est totalement justifié. L’objectif était alors de trouver une façon de les rejoindre sans qu’ils aient à quitter leur domicile. Des capsules vidéo ont notamment été préparées à leur intention, dont des ateliers de musique à visionner.

«Ce sont eux qui en ont le plus besoin pour les garder en santé et à domicile le plus longtemps possible. Mais ils sont également de la tranche d’âge la plus affectée par la maladie actuellement, donc ça reste délicat», souligne Karine Michon.

Le temps d’arrêt obligé du printemps aura par contre servi à la création de contacts avec des associations de retraités. Démarches qui pourraient éventuellement représenter un atout pour le développement de la branche ‘aînés’ du Studio Tre Punti. «Le fait d’avoir établi des liens, même si ça ne donne pas de résultats concrets présentement, nous aidera certainement plus tard.»

La fondatrice en profite pour mentionner que de «beaux grands projets» qui ont dû être mis en veilleuse ne sont bel et bien pas morts. «On va se remettre à cogiter à moyen terme pour essayer de les réaliser.»

Le Studio Tre Punti est situé au 4827, avenue Bannantyne à Verdun.

Infos: (514) 916-9944, studiotrepunti.com