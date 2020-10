Les Ongles De L’île: la référence

Alliant professionnalisme, expérience et service personnalisé, les techniciennes expertes des Ongles De L’île sont dédiées à la satisfaction de la clientèle. Le salon, logé à la même adresse depuis près de vingt ans, s’est forgé une solide réputation au cœur de L’Île-des-Sœurs.

Pour l’équipe formée aux plus récentes techniques en soins de beauté, s’ajuster aux besoins spécifiques de chacune est au centre des priorités. Le contexte actuel est venu souligner encore davantage l’importance du lien privilégié qui se crée avec les clientes, observe la propriétaire du salon Les Ongles De L’île, Thérèse Landry. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs devenues des amies au fil du temps.

Dans le domaine depuis trente-deux ans, elle s’est fait un devoir de s’assurer que les mesures sanitaires soient respectées sur place. Les techniciennes, déjà habituées aux règles d’hygiène pour effectuer les manucures et les pédicures, ont intégré toutes les modifications nécessaires afin d’offrir un environnement qui répond aux exigences et où les gens peuvent se sentir en confiance. Des aspects essentiels aux yeux de Mme Landry et plus que jamais en situation de pandémie.

Protéger

«J’en ai fait plus que ce qui est exigé. Je ne regarde pas les coûts, parce que je veux que mes clientes soient en sécurité, souligne la propriétaire. Quand une grande partie de ta clientèle est vieillissante, tu n’appliques pas les mesures à la légère. Il n’y a aucune chance à prendre.»

Masques, visières et gants, tout l’équipement de protection est mis à la disposition des techniciennes. Celles-ci sont présentement moins nombreuses afin de respecter la distanciation sociale. Des plexiglass ont par ailleurs été installés aux comptoirs de manucure.

«Pour la pédicure, la cliente est enveloppée dans un plastique très épais, un peu comme dans une tente. On désinfecte tout, les employées changent de gant à chacun des soins. Les outils se trouvent dans un sachet stérile à l’intention de chaque cliente et elle le conserve à la fin de la visite. Sinon on le jette.»

Depuis la réouverture suite à la première période de confinement du printemps, les clients sont au rendez-vous. Une baisse s’est néanmoins fait sentir au cours des derniers mois. La COVID, le télétravail, l’annulation d’événements et les revenus peut-être moins disponibles actuellement pour ce type de services ont des impacts.

Thérèse Landry demeure optimiste et tâche de ne pas perdre de vue l’essentiel. Profitant de cette période toute particulière pour prendre soin de sa fidèle clientèle. «J’essaie de voir les côtés positifs et de gâter mes clientes.»

Les Ongles de l’île, 40, Place du Commerce à L’Île-des-Sœurs.

Infos: 514 769-4163, lesonglesdelile.com