Plus pertinent que jamais!

Spécialisée en produits sanitaires, d’entretien ménager et de nettoyage, cette entreprise québécoise est une alliée de taille, vu les circonstances hors de l’ordinaire auxquelles nous faisons face actuellement.

Située à Montréal, Lalema propose entre autres des produits d’entretien, de gestion des déchets et d’hygiène corporelle tous plus pertinents les uns que les autres en cette période de pandémie.

Désinfecter sans endommager

Parmi les quelques 40,000 (!) items qu’il est possible de se procurer via son site Internet des plus conviviaux, Lalema propose une gamme fabriquée à base de Myosan, un nettoyant désinfectant à large spectre virucide, tuberculocide, bactéricide et fongicide approuvé par Santé Canada pour la lutte contre la COVID-19.

Dépourvu de chlore, de phosphate, de nonylphénol et de peroxyde d’hydrogène, le Myosan élimine rapidement les microorganismes des surfaces contaminées, et ce, tout en n’endommageant pas la majorité de celles-ci. Conçu spécialement pour ne pas laisser de résidus ni de film collant après usage, il contient des agents nettoyants de haute performance et est très simple d’utilisation.

Outre le nettoyant désinfectant en soi, il est possible de se procurer l’Ensemble de départ Myosan TB avec vaporisateur et chiffon microfibre – qui contient quatre bouteilles de désinfectant tuberculocide MYOSAN TB en format 1L avec un vaporisateur, un chiffon en microfibre et un carnet à Post-it – ainsi que l’Ensemble de lingettes sèches et MYOSAN TB.

Prioriser l’achat local

Bien que son inventaire ne provienne pas entièrement de la production locale, Lalema se fait un devoir de prioriser celle-ci.

« On privilégie la fabrication des produits faits ici et par les manufacturiers d’ici », indique fièrement Stéphane Lafond, directeur général de l’entreprise. « Nous n’offrons pas que des produits du Québec, mais on met une priorité là-dessus », précise-t-il.

Pour avoir plus d’information quant aux nombreux produits offerts par Lalema, ou encore pour obtenir une soumission détaillée, rendez-vous sur le site Internet de l’entreprise au www.lalema.com!