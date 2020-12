Découvrez la gastronomie locale en bocal

Bocobistro c’est une entreprise d’ici qui offre un concept innovant de repas frais et faits maison, servis dans des bocaux de verre 100% réutilisables.

L’AVANTAGE? Pouvoir les réchauffer partout et les déguster directement dans le bocal, dans leur bistro ou à la maison !

Des bocaux esthétiques, pratiques, sécuritaires et zéro déchet

Les bocaux sont conçus pour y manger et ainsi éviter les manipulations ! Ils peuvent être réchauffés au micro-ondes, au four, ou au bain-marie, sans transfert de produits nocifs. Ils sont garantis sans bisphénol, sans phtalate et sans PET et les joints sont en caoutchouc naturel.

Les bocaux sont consignés afin de garantir la démarche zéro déchet.

Une cuisine saine, écologique, locale et gastronomique

Les bocaux sont cuisinés chaque jour par le Chef propriétaire et son équipe, dans leur cuisine-boutique de Montréal. Ils utilisent des produits frais issus en grande partie de petits producteurs locaux. Chaque bocal contient une protéine (végétale ou animale), des féculents et des légumes, afin d’en faire un repas complet, en plus d’être délicieux.

Ils proposent toute une gamme de plats pour omnivores, végétariens et végétaliens !

Chez Boccobistro, vous trouverez aussi bien du bœuf bourguignon, de la Paëlla que du Tofu coco-cari ou de la Moussaka Végétarienne… Également au menu : des soupes maison, des pâtés, des terrines et des desserts gourmands, ainsi que des collations faites maison. Une cuisine gourmande, généreuse et réconfortante, une cuisine de saison…une cuisine de Chef !

Fêtez Noël à la maison comme au restaurant !

Bocobistro offre un menu des fêtes 3 services, gastronomique, et zéro déchet.

Réservez-le maintenant!

3 facon de déguster leurs succulents produits

Bocobistro : une alternative haut-de-gamme au fast-food traditionnel.