La magie des Fêtes chez Froment!

En ces temps particuliers, l’emblématique boulangerie située en plein cœur du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie tient à remercier sa fidèle clientèle pour son soutien durant la pandémie.

Depuis 25 ans, les artisans de la maison De Froment et de Sève se surpassent pour vous faire découvrir des centaines de produits. Cuisiniers, boulangers, pâtissiers et touriers travaillent d’arrache-pied pour respecter leurs hauts standards de qualité et s’assurent de combler vos envies.

Laissez-vous gâter!

Reconnaissante de son intérêt pour ses produits et de son implication quant à l’achat local, De Froment et de Sève tient à remercier sa précieuse clientèle en ajoutant un peu de magie à ce Noël hors du commun.

« On veut gâter nos clients en cette période compliquée cette année », explique Constance Callies, directrice du marketing, de la publicité et du développement commercial. Pour ce faire, un concours a été mis sur pied : « À l’achat d’une de nos bûches de Noël, courez la chance de trouver l’un des trois Froment d’or gravé sous votre bûche et gagner un bon cadeau de 100 $ à dépenser chez nous, explique madame Callies, mais faites vite, car les quantités sont limitées! »

Pourquoi résister?

De Froment et de Sève vous facilite la tâche en vous offrant la possibilité d’acheter en ligne grâce à sa boutique de Noël dans le confort et la chaleur de votre foyer. Magasinez délices et gourmandises via son tout nouveau site Web, et déterminez la date et l’heure de votre cueillette en magasin, ils s’occupent de tout !

Pour visiter la boutique des Fêtes et consulter la liste des quelque 200 produits disponibles, rendez-vous sans tarder au www.chezfroment.com!