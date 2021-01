Solutions de livraison locale pour les PME

Avec la montée en flèche du commerce en ligne, qui ne cesse de gagner en popularité depuis les débuts de la crise sanitaire, assurer un service de livraison hors pair à sa clientèle est plus que jamais une priorité. TransMet propose aux petites et moyennes entreprises une option rapide, efficace et personnalisée pour acheminer leurs colis à travers le Grand Montréal.

Entreprise de logistique de transport agile, TransMet livre à plus de 300 détaillants et à quelque 24 000 foyers quotidiennement, 6 jours par semaine, à l’échelle de la grande région métropolitaine de Montréal.

« TransMet n’est peut-être pas un nom connu de tous, mais il y a de fortes chances que vous ayez un produit chez vous que nous avons livré », souligne le directeur des opérations de TransMet Logistics Inc., Jeff McNulty.

Depuis trois décennies, TransMet évolue à titre de chef de file des services de transport dédiés à l’industrie des médias imprimés, des transports sur de courtes et moyennes distances, de l’entreposage, du marchandisage et plus encore.

30 ans d’expertise au service des PME locales

En raison de l’énorme – et fulgurante – migration des consommateurs vers les achats en ligne, la livraison représente désormais un défi de taille pour de nombreux détaillants, dont plusieurs petites et moyennes entreprises (PME). À preuve, même des géants comme Amazon et Postes Canada ont eu du mal à gérer le volume de livraison au printemps dernier et pendant la période des Fêtes.

« La pandémie de COVID-19 a créé un véritable casse-tête de livraison pour les petites et moyennes entreprises. Avec ce service local, TransMet cherche à répondre aux besoins des entreprises indépendantes qui ont des produits merveilleux, mais ont juste besoin d’un coup de main pour les faire livrer », explique M. McNulty.

Qu’ils soient causés par des installations inadaptées, le manque de main-d’œuvre, d’expertise ou encore des problèmes de logistique, les longs délais de livraison entraînent une perte potentielle de revenus. Dans le contexte actuel où chaque sou compte, les PME ont tout avantage à se doter d’un service de livraison sans faille permettant de répondre à la demande de l’ensemble des clients.

C’est là que TransMet intervient. Avec sa flotte complète de véhicules, allant des petites voitures aux camions frigorifiques de 5 tonnes, cette puissante entreprise dispose à la fois de la capacité d’entreposage, du personnel, de l’expertise et de la motivation nécessaires pour acheminer votre colis là où il est destiné. Dans le respect des délais et à un prix concurrentiel.

Sur mesure

Exploitant son vaste réseau existant pour livrer des colis, TransMet peut proposer des tarifs personnalisés. Ainsi, dans le cas où votre envoi se dirige vers un lieu qui figure déjà sur l’itinéraire d’un camion et que la livraison de nuit est une option possible, vous pouvez économiser directement sur les frais d’expédition.

Quelle que soit votre situation, l’entreprise trouvera la solution la plus rapide et la plus abordable pour acheminer votre colis à sa destination.

En offrant aux PME des outils pour améliorer leur service de livraison, TransMet souhaite par ailleurs donner aux consommateurs toutes les raisons d’opter pour l’achat local et d’encourager les commerces de leur région.

