Confinement: des conférences web pour aider les parents

Alors que le confinement se poursuit, les parents cherchent des ressources en ligne afin d’aider leurs enfants à poursuivre leur développement. La plateforme Aider son enfant les outille à travers de nouvelles conférences web.

Père de trois enfants, Carlo Cocarro connaît trop bien le rythme effréné de la vie familiale. Avec son épouse, qui est enseignante, il a lancé la plateforme Aidersonenfant.com en 2017 pour aider d’autres parents aux prises avec des défis semblables.

Alors que les recommandations et les études se contredisent plus vite qu’elles ne sont publiées concernant l’apprentissage des enfants confinés, peu de directives concrètes présentent la marche à suivre au quotidien. Sans compter que beaucoup de parents n’ont ni l’énergie ni les connaissances pour faire le tri de cette nuée d’information.

«Les enjeux soulevés sont entièrement ancrés dans la réalité d’aujourd’hui.» Carlo Coccaro, fondateur de la plateforme Aidersonenfant.com

«On vit les mêmes enjeux, on s’arrache parfois les cheveux, puis on devient autodidacte, car personne n’a le mandat de nous conseiller. Accompagner ses enfants dans la gestion du stress, du temps d’écran, de la motivation, les protéger contre l’intimidation, donner le goût de la lecture, ce n’est pas inné», indique le fondateur de la plateforme.

La formule

Après avoir nourri un blogue en ligne sur ces thèmes pendant quelques années, l’entrepreneur a inauguré le mois passé un volet payant destiné aux enseignants et aux parents. Les capsules Web mettent en vedette des experts tels que l’éducateur physique Sylvain Guimond et la psychologue Suzanne Vallières. «Ils suggèrent des conseils actuels et pratico-pratiques qui peuvent être mis en place rapidement», précise Carlo Cocarro.

La formule condensée d’une trentaine de minutes est volontaire: «Le temps d’attention des parents est limité entre le bain, les repas et les devoirs. Le contenu est sérieux, mais très concis et peut facilement s’écouter le matin ou à la pause du dîner.»

Une vidéo complémentaire complète les conférences web avec 15 questions posées en 15 minutes au conférencier invité. Un mois plus tard, celui-ci refait le point en répondant sous forme de balado aux questions du public. À chaque exposé se greffent plusieurs mises en situation et des ressources complémentaires telles que des livres et des organismes partenaires.

Au cours des prochains mois, la plateforme ajoutera une section où la communauté d’abonnés pourra échanger. L’espace sera supervisé par des professionnels pour éviter de répandre de fausses informations. «On veut que ça se concentre sur l’échange de solutions, plutôt que la rumination», détaille Carlo Cocarro. D’autres sujets s’ajouteront à la gamme de conférences dès octobre, dont plusieurs portant sur les difficultés d’apprentissage.