Trois livres parce qu’«il n’est jamais trop tard pour apprendre»

Explorer une nouvelle philosophie, apprendre à cuisiner des sushis ou à jouer de la guitare peut se faire à tout âge! Les livres offrent la possibilité d’apprendre et d’accroître sa culture générale, d’élargir ses horizons et de prendre plaisir à découvrir. Voici trois nouveautés à dévorer sans retenue.

Le roi de la crêpe

Étape par étape, le lecteur apprend à réaliser la recette de base des crêpes et des galettes. Une cinquantaine de recettes salées et sucrées et un panorama des différentes méthodes de pliage y sont détaillés. En un rien de temps, vous serez transporté dans une crêperie de Saint-Malo.

Atelier de la crêpe, Saint-Malo: devenez un pro des crêpes et des galettes, Bertrand Larcher, 25$, Éditions Hachette

Devenir apiculteur

Ce livre fournit des conseils pour construire et installer une ruche horizontale. Il permet aussi de comprendre le fonctionnement de la ruche et savoir reconnaître les maladies des abeilles. Écologique et respectueuse des abeilles, la ruche horizontale est plus qu’intéressante à découvrir.

Une ruche dans mon jardin: fabriquez votre ruche horizontale et récoltez votre miel, Pierre Javaudin, 22$, Éditions Larousse

Recentrer l’énergie

Ce guide permet d’apprendre à équilibrer ses 7 chakras, ou centres énergétiques, afin d’accéder à une nouvelle dimension de soin. Nul besoin d’être un expert, les 3 principales pratiques d’harmonisation sont présentées : la réflexologie plantaire, le reiki et le pouvoir énergétique des pierres et des cristaux.

Chakras pour les débutants: apprenez à équilibrer vos centres énergétiques, Victor Archuleta, 22$, Éditions First