Discuter d’avenir professionnel avec son ado

L’adolescence est une période de questionnements. Au cours des derniers mois, votre ado s’est peut-être posé une multitude de questions en lien avec son choix de carrière. Voici quelques pistes pour discuter d’orientation avec lui.

Choisir les sciences ou le parcours en arts pour la 5e secondaire? S’inscrire dans un programme d’études professionnelles, techniques ou préuniversitaires? Voilà quelques-unes des nombreuses questions que votre ado a pu se poser le printemps dernier.

Ces choix, bien que simples à première vue, sont étroitement liés au processus d’orientation professionnelle qui peut être stressant pour votre jeune. Peut-être a-t-il plus de difficulté à se projeter dans l’avenir? Alors, comment soutenir la démarche de votre enfant? La clef se trouve dans les discussions et les ressources que vous pourrez mettre à sa disposition, ainsi que dans la façon de lui refléter ses qualités et ses bons coups.

Inspirer et rassurer son ado par son expérience

En tant que parent, vous pouvez inspirer et rassurer votre jeune en lui parlant de votre propre parcours scolaire et professionnel. Parlez-lui de votre expérience et posez-lui des questions sur la sienne. Vous pourriez, par exemple, préparer une liste de questions et y répondre à tour de rôle. En parlant des choix scolaires et professionnels que vous avez faits dans votre adolescence, vous permettrez à votre enfant de prendre du recul sur sa propre démarche. Nul besoin d’avoir réponse à tout, simplement parler, et surtout, rassurer le jeune sur le fait que le choix parfait n’existe pas.

Votre rôle de parent n’est pas d’être un expert en orientation, mais d’être présent et à l’écoute des questionnements et des préoccupations de votre adolescent.

L’important est qu’il puisse réaliser que des multitudes de choix sont possibles et qu’il pourra toujours modifier son parcours. L’expérience acquise n’en sera que plus riche et contribuera à améliorer la connaissance qu’il a de lui-même.

Une conséquence importante

Discuter d’orientation avec son ado peut avoir des conséquences bien plus importantes que vous ne le pensez, en particulier sur des éléments significatifs comme la motivation et la persévérance scolaires. En effet, les aspirations conditionnent étroitement la persévérance scolaire des jeunes. Les recherches démontrent que lorsque les élèves ont un projet scolaire et professionnel bien défini, la motivation est plus grande pour persévérer et atteindre leur but.

Bien que le choix de carrière repose sur un ensemble de considérations telles que les champs d’intérêt, les aptitudes et les limites personnelles, il n’en demeure pas moins que c’est la famille qui influence le plus le choix de carrière des jeunes. Votre soutien et votre présence sont donc des éléments importants qui peuvent guider votre jeune tout au long de son cheminement et l’aider à faire des choix à son image.



Cet article a été écrit par Éléonore Durocher-Bergeron, chef du développement scolaire et communautaire chez Academos