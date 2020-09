Les rassemblements politiques de Trump font fi des règles sanitaires

WASHINGTON — Le président Donald Trump se présente comme le candidat de la loi et l’ordre. Cela ne l’empêche pas, ainsi que sa campagne, de défier ouvertement les ordres d’urgence des États et de bafouer les directives de sa propre administration concernant le coronavirus, alors qu’il organise des rassemblements toujours plus nombreux dans les États cruciaux.

Les gouverneurs démocrates et les dirigeants locaux ont exhorté le président à reconsidérer les événements, avertissant qu’il mettait des vies en danger. Mais ils n’ont en grande partie pas essayé de bloquer les rassemblements de milliers de personnes, que M. Trump et son équipe considèrent comme des «manifestations pacifiques» protégées par le premier amendement.

«Si vous pouvez rejoindre des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues, jouer dans un casino ou incendier de petites entreprises lors d’émeutes, vous pouvez vous rassembler pacifiquement sous le premier amendement pour entendre le président des États-Unis», a déclaré dans un communiqué Tim Murtaugh, un porte-parole de la campagne Trump.

Le refus de M. Trump de respecter les directives en matière de santé – même celles élaborées par sa propre administration – souligne à quel point il pense que projeter une image de normalité est essentiel pour gagner en novembre, alors même que le pays approche de 200 000 décès dus au COVID-19.

M. Trump a essayé d’utiliser les manifestations de masse de cet été contre l’injustice raciale et l’inconduite de la police comme couverture pour ses rassemblements, faisant valoir que, si les manifestants peuvent se rassembler en masse, ses partisans le peuvent aussi. Jusqu’à présent, les gouverneurs démocrates ont refusé de se mettre en travers de son chemin, refusant de prêter flanc au récit de M. Trump selon lequel les libéraux tentent de nier aux républicains leurs droits garantis par le premier amendement.

La campagne Trump a insisté sur le fait qu’elle prend les précautions sanitaires appropriées lors de ses rassemblements, notamment en distribuant des masques et du désinfectant pour les mains et en vérifiant la température des participants.

Mais les images de milliers de supporters sans masque debout côte à côte restent choquantes dans un pays où le sport se joue encore dans des stades vides et les concerts ont été largement interdits. C’est particulièrement vrai pour ceux qui ont perdu des êtres chers ou ont passé des mois à s’isoler chez eux et craignent que les rassemblements ne propagent davantage l’infection, sapant les progrès durement obtenus. Un rassemblement intérieur que M. Trump a organisé à Tulsa, dans l’Oklahoma, en juin, a été blâmé pour une vague d’infections à cet endroit.

M. Trump a organisé un rassemblement intérieur dans l’usine Xtreme Manufacturing à Henderson, dans le Nevada, dimanche soir. L’État limite les rassemblements à 50 personnes – sur la base des directives de réouverture de la Maison Blanche – mais des milliers de partisans se sont néanmoins entassés dans l’entrepôt. Relativement peu de personnes portaient des masques.

«C’est une insulte à chaque habitant du Nevada qui a suivi les directives, fait des sacrifices et fait passer ses voisins avant soi», a déclaré le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, un démocrate.

La ville de Henderson a annoncé lundi qu’elle infligeait une amende de 3000 $ US à Xtreme Manufacturing. M. Sisolak a qualifié le rassemblement de «honteux, dangereux et irresponsable». Si M. Trump retourne dans l’État pour un autre rassemblement, a déclaré le directeur de la réponse au COVID-19, Caleb Cage, les responsables de l’État continueront d’encourager sa campagne à suivre la loi et les directives de l’État.

Dans certains autres États, les rassemblements sont autorisés. En Caroline du Nord, un ordre signé par le gouverneur démocrate Roy Cooper limite les rassemblements en plein air à 50 personnes et impose des masques en public, mais «les activités constituant l’exercice des droits du premier amendement» sont exemptées.

La plus haute responsable de la santé publique de l’État, la docteure Mandy Cohen, a minimisé les appels à une application plus stricte la semaine dernière, en critiquant M. Trump pour avoir organisé un rassemblement à l’aéroport de Winston-Salem, où des milliers de partisans se sont entassés sans masque.

«Il ne s’agit pas vraiment de mandats et de respect de la loi. C’est une question de leadership», a déclaré la docteure Cohen aux journalistes.

«En utilisant l’exemption du premier amendement pour les rassemblements de masse en vertu du décret du gouverneur de cette manière, il est beaucoup plus difficile pour la Caroline du Nord de ramener nos enfants à l’école et pour les gens de retourner travailler en toute sécurité», a déclaré Dory MacMillan, un porte-parole du gouverneur Cooper.

Au Michigan, le discours politique est exempté de l’ordonnance de la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer limitant la taille des rassemblements en plein air. Et tandis que le bureau de Mme Whitmer a publié une note indiquant que les personnes engagées dans des activités du premier amendement doivent toujours adhérer aux mesures de distanciation sociale, l’État n’a pas pris la décision d’appliquer les règles lors des rassemblements de M. Trump ou pendant les manifestations.

«Nous espérons que le président se souciera suffisamment de ses partisans, de leurs amis et de leur famille pour encourager la distanciation sociale et le port de masques», a déclaré Ryan Jarvi, un porte-parole du procureur général démocrate Dana Nessel.

Le Nevada est un État où M. Trump a rencontré de la résistance. Sa campagne avait initialement prévu d’organiser une paire de rassemblements au cours du week-end à Las Vegas et à Reno, mais ces plans ont été sabordés après que l’autorité aéroportuaire de Reno-Tahoe ait averti l’un des hôtes que le rassemblement violerait les restrictions du gouverneur et les termes du bail de l’entreprise. La campagne Trump s’est empressée de blâmer M. Sisolak pour cette résistance, mais le bureau du gouverneur a insisté sur le fait qu’il n’y était pour rien.

M. Trump a déclaré dimanche au Las Vegas Review-Journal qu’il «ne croyait pas être soumis» à l’ordonnance et a accusé M. Sisolak de l’avoir forcé à abandonner ses projets de rassemblements en plein air.

«Ils ont annulé six sites différents parce que le gouverneur ne voulait pas que cela se produise, tous des sites externes», a déclaré le président. La campagne n’a pas répondu aux questions sur les sites qu’elle avait essayés.

Les prochains rassemblements dans le Minnesota et le Wisconsin vendredi se tiendront dans des hangars d’avions en plein air, et aucun des États ne limite la participation aux événements en plein air, même si les cas de COVID-19 ont augmenté dans le Wisconsin.

Dans le Minnesota, où le gouverneur démocrate Tim Walz a longtemps été réticent à se disputer publiquement avec M. Trump, l’ordonnance relative au virus exempte tout ce qui limiterait «le mouvement des fonctionnaires fédéraux au Minnesota tout en agissant en leur qualité officielle». La directrice de la santé publique du comté de Beltrami, Cynthia Borgen, a déclaré que le département de la santé de l’État avait décidé que la visite du président tomberait sous cette exemption – même s’il était là pour faire campagne.

Le gouverneur de l’Arizona, le républicain Doug Ducey, a toujours refusé de critiquer M. Trump pour avoir organisé de grands rassemblements dans l’État, y compris un événement de campagne bondé dans une église de Phoenix en juin, alors que l’Arizona assistait à une augmentation des cas de coronavirus.

«Les droits constitutionnels des résidants de l’Arizona vont être protégés, a déclaré M. Ducey. Ils ont été protégés tout le temps. Ils ne sont pas négociables.»

Jill Colvin, The Associated Press