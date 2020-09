Explication: quel est le rôle du gouvernement fédéral?

WASHINGTON — Quel est le rôle du gouvernement fédéral américain lors des élections?

Le gouvernement fédéral ne joue pratiquement aucun rôle dans le déroulement des élections qui déterminent qui en sera responsable.

Les élections se déroulent au niveau local et sont supervisées par les États. Le gouvernement fédéral peut aider à financer les élections et définir certaines normes — comme l’exigence de s’inscrire comme électeur au moment d’obtenir un permis de conduire — par le biais d’une loi fédérale. Et évidemment, Washington joue un rôle de premier plan pour s’assurer que des acteurs étrangers n’interfèrent pas avec le scrutin. Mais la machine démocratique est gérée au niveau local et étatique.

Les États définissent leurs propres règles électorales. Certains envoient un bulletin par la poste à tous les électeurs, d’autres seulement aux électeurs de plus de 65 ans qui veulent voter de cette manière. L’administration du scrutin, l’impression des bulletins et le décompte des votes se déroulent habituellement au niveau des comtés. L’État comptabilise les résultats des comtés et annonce les gagnants au niveau étatique, y compris pour le vote présidentiel, et distribue les électeurs présidentiels en conséquence.

Le gouvernement fédéral peut s’assurer que tous les candidats qui briguent un poste fédéral dévoilent leurs contributions et dépenses électorales en respect avec la loi. Il peut aussi s’assurer du respect des droits des électeurs.

Le gouvernement fédéral ne joue aucun rôle dans la gestion des bureaux de vote ou le décompte des voix.

The Associated Press