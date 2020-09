Barack Obama participera à deux événements de financement de Kamala Harris

SACRAMENTO, Calif. — L’ancien président Barack Obama prêtera main-forte à Kamala Harris pour deux collectes de fonds, la semaine prochaine, ce qui marquera leur premier événement commun depuis que la sénatrice californienne est devenue la colistière de Joe Biden.

Le 2 octobre, les deux feront équipe pour une collecte de fonds axée sur les dons modestes, et un autre événement où les contributions seront plus importantes, selon un employé de campagne au courant des événements qui n’était pas autorisé à en discuter publiquement. Les deux événements seront virtuels.

La campagne de Joe Biden avait publié plus tôt ce mois-ci la vidéo d’une conversation entre M. Obama et Mme Harris, dans laquelle ils discutaient du candidat Biden et de la campagne électorale.

Joe Biden, maintenant candidat démocrate à la présidence, a été le vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. M. Obama avait participé avec son ancien vice-président à une collecte de fonds virtuelle similaire au cours de l’été.

Dans sa bataille contre le président républicain Donald Trump, la campagne Biden espère reconquérir certains électeurs qui avaient soutenu Barack Obama en 2008 et 2012, mais qui avaient voté pour M. Trump en 2016. On espère aussi attirer les partisans de Barack Obama qui sont restés chez eux en 2016.

M. Obama et Mme Harris sont des alliés politiques de longue date. Kamala Harris avait fait campagne pour lui en Iowa lors des primaires démocrates de 2008, alors qu’elle était la procureure du district de San Francisco.

En 2010, alors que Mme Harris était candidate au poste de procureure générale de la Californie, M. Obama l’avait appuyée et avait assisté à une activité de financement, lui donnant un coup de pouce dans une élection très disputée qu’elle a finalement remportée. Mme Harris a été la première femme et la première personne noire élue à ce poste, deux ans seulement après que Barack Obama soit devenu le premier président noir du pays.

La collecte de fonds à dons modestes sera semblable à un autre événement que Mme Harris avait organisé avec Hillary Clinton et les actrices Amy Poehler et Maya Rudolph — qui avait attiré plus de 100 000 personnes et permis de recueillir 6 millions $ US.

Les gens pourront participer à l’événement, même s’ils peuvent donner seulement un dollar, a précisé l’employé de campagne. Au deuxième événement, les participants devront verser des sommes bien plus importantes, mais l’employé n’a pas précisé le montant minimum.

Joe Biden et Kamala Harris ont reçu la somme record de 364 millions $ US en août. La sénatrice a participé à plus d’une douzaine de collectes de fonds pour la campagne depuis qu’elle est devenue colistière.

Kathleen Ronayne, The Associated Press