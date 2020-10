Donald Trump est transporté dans un hôpital militaire

Infecté par le coronavirus, le président américain Donald Trump a été transporté à l’hôpital militaire Walter Reed à bord de l’hélicoptère Marine One. Les médias américains ont diffusé des images du trajet de l’hélicoptère jusqu’à l’arrivée du président sur les terrains de l’hôpital. Avant son départ, M. Trump, qui portait un masque, a salué les journalistes en quittant la Maison-Blanche avant de monter à bord.

Le président de 74 ans présenterait des symptômes légers de la maladie et devrait demeurer à l’hôpital quelques jours. CNN rapporte que le président serait fiévreux.

Une vidéo a été diffusée sur sa page Twitter où il remercie les gens pour leur soutien et affirme qu’«il croit se sentir très bien». «Merci beaucoup, j’apprécie et je ne l’oublierai jamais», dit le président.

Tôt vendredi, le président a annoncé avoir reçu un diagnostic positif ainsi que sa femme. «Ce soir, la première dame et moi-même avons reçu un test positif à la COVID-19. Nous commencerons notre quarantaine et notre processus de récupération immédiatement. Nous traverserons cette épreuve ENSEMBLE!», a-t-il écrit.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020