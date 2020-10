Le président Trump ne prend pas congé de Twitter malgré sa convalescence

WASHINGTON — Le président Donald Trump restait en convalescence à la Maison-Blanche pour le deuxième jour consécutif, mercredi, mais cela ne l’a pas empêché de bien faire sentir sa présence sur les réseaux sociaux.

Ses collaborateurs ont indiqué que M. Trump était impatient de retourner au bureau ovale, et des préparatifs sont en cours pour lui permettre de le faire tout en minimisant les risques pour ceux qui l’entourent. Son médecin a rapporté mercredi que le président avait continué à progresser dans son rétablissement.

Le docteur Dr Sean Conley a indiqué que M. Trump avait déclaré, après son dernier examen: «Je me sens bien!»

Le docteur Conley a ajouté dans une note que le président n’avait plus de symptômes depuis plus de 24 heures et que son niveau de saturation en oxygène et sa fréquence respiratoire étaient normaux. La note affirme également que des anticorps contre le coronavirus ont été détectés lundi dans le sang de M. Trump, suggérant qu’il pourrait lutter contre l’infection. Le vendredi précédent, il avait reçu un traitement expérimental contenant des anticorps.

Ses proches collaborateurs et le personnel de la Maison-Blanche ont été invités à prendre des précautions importantes pour éviter d’être infectés. Bien que ses assistants aient dit qu’il travaillait, les responsables de la Maison-Blanche ont offert peu de détails sur ce qu’il faisait concrètement.

On ne sait pas si M. Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, a pu recevoir le résumé et l’analyse quotidiens des problèmes de sécurité nationale produits pour le président et les principaux membres et conseillers de son cabinet. Les responsables de la Maison-Blanche n’ont pas répondu aux questions quant à savoir s’il avait été informé de l’ouragan Delta qui approche de la côte du golfe du Mexique.

M. Trump a tout de même publié plus d’une quarantaine de tweets en matinée, félicitant ses partisans et s’attaquant sans ménagement à ses opposants.

Il a de nouveau minimisé publiquement la COVID-19 après son retour d’une hospitalisation de trois jours, bien que plusieurs membres de sa garde rapprochée aient été déclarés positifs, y compris l’un de ses plus proches conseillers, Stephen Miller. Au total, plus d’une douzaine d’employés de la Maison-Blanche ont été infectés.

Le président a aussi diffusé une vidéo de la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui parle de sa décision de résister aux restrictions liées à la pandémie dans son État et qui remercie un partisan ayant dit qu’elle serait prête à «traverser un océan infesté de COVID pour pouvoir voter pour le président Trump le 3 novembre».

