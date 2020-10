La pandémie risque de dominer le débat entre les candidats à la vice-présidence

SALT LAKE CITY — Alors que la COVID-19 touche les plus hautes sphères du gouvernement américain, le vice-président républicain Mike Pence et sa rivale démocrate Kamala Harris s’affronteront mercredi soir dans un débat qui mettra en lumière des visions très différentes d’un pays en crise.

Les candidats, qui seront séparés par des panneaux de plexiglas, se tiendront à exactement 3,7 mètres l’un de l’autre, dans un amphithéâtre où tout invité qui refusera de porter le masque sera expulsé. M. Pence et Mme Harris ont subi des tests de dépistage et leurs résultats étaient toujours négatifs en date de mardi.

Ce seul débat entre les candidats à la vice-présidence de 2020 sera l’occasion pour les électeurs de décider qui, de M. Pence ou de Mme Harris, serait le plus apte à assumer la présidence avant la fin du prochain mandat. Ce n’est pas une question théorique: le président Donald Trump, 74 ans, a récemment été infecté par le coronavirus, tandis que Joe Biden, 77 ans, n’a pas été contaminé, mais pourrait devenir le plus vieux président de tous les temps aux États-Unis.

Pour ces raisons et d’autres encore, le débat à l’Université de l’Utah à Salt Lake City est peut-être le débat vice-présidentiel le plus significatif de mémoire récente. L’événement survient à un moment difficile pour les républicains en particulier, plusieurs craignant que M. Trump s’affaiblisse alors que plus d’une dizaine de hauts responsables de la Maison-Blanche, du Pentagone et de son équipe de campagne sont infectés par le virus ou en isolement préventif.

En retard dans les sondages, MM. Trump et Pence n’ont pas de temps à perdre: le jour du scrutin est dans moins de quatre semaines et des millions d’Américains ont déjà commencé à voter par anticipation.

Kamala Harris marquera l’histoire en devenant la première femme noire à se présenter sur la scène d’un débat entre candidats à la vice-présidence. La soirée lui offrira une excellente occasion de rallier les électeurs potentiels qui n’ont montré qu’un enthousiasme modéré pour M. Biden.

Mme Harris, sénatrice californienne âgée de 55 ans, est issue d’un père jamaïcain et d’une mère indienne. Elle est également une ancienne procureure dont l’interrogatoire pointu des personnes nommées par M. Trump et des candidats aux postes de juges a contribué à faire d’elle une vedette démocrate.

M. Pence, ancien gouverneur de l’Indiana de 61 ans et ancien animateur de radio, est un chrétien évangélique connu pour sa loyauté inébranlable envers M. Trump. Le vice-président ne partage toutefois pas le ton impertinent ou le style indiscipliné du président.

Un débat plus posé que le précédent

Il y a huit jours à peine, Donald Trump a donné le ton du premier débat présidentiel de la campagne, considéré comme l’un des pires de l’histoire moderne. Le débat de mercredi devrait être beaucoup plus posé.

Les conseillers de Mme Harris ont indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de rectifier constamment les faits évoqués par M. Pence sur scène et qu’elle passerait plutôt son temps à faire valoir directement au peuple américain ce qu’une administration Biden-Harris pourrait offrir.

«Elle n’est pas là pour éviscérer Mike Pence», a affirmé Symone Sanders, une conseillère qui a participé à la préparation de Mme Harris en vue du débat. «Elle est là pour vraiment parler aux gens à la maison.»

L’équipe de Kamala Harris a prédit qu’elle se concentrerait sur l’approche du président Trump face à la pandémie, le fait que de nombreuses écoles sont toujours fermées et la décision de M. Trump cette semaine de mettre fin aux discussions avec le Congrès sur un nouveau plan de soutien économique en période de pandémie.

La démocrate aura également l’occasion d’expliquer son point de vue sur l’application de la loi, un domaine dans lequel elle a irrité certains progressistes, compte tenu de son passé en tant que procureure.

Mike Pence, quant à lui, tentera de mettre en évidence le bilan économique de l’administration Trump et de présenter l’équipe démocrate comme étant redevable à la «gauche radicale», a indiqué l’ancien gouverneur républicain du Wisconsin Scott Walker, qui aide le vice-président à se préparer au débat.

La COVID-19 risque cependant d’être le principal thème de la soirée.

M. Pence préside le groupe de travail de la Maison-Blanche sur le coronavirus, qui n’a pas réussi à mettre en œuvre une stratégie nationale globale alors que le président lui-même se remet de la maladie et que le nombre de morts dépasse les 210 000 aux États-Unis, sans qu’on puisse encore entrevoir la fin de la pandémie.

