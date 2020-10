Trump publie la vidéo de son entrevue à «60 Minutes» avant sa diffusion par CBS

WASHINGTON — Donald Trump a publié son entrevue complète et non éditée avec «60 minutes» du réseau CBS sur Facebook avant la date de diffusion de l’émission dimanche.

Les images montrent que le candidat républicain à la présidence devient de plus en plus irritable tandis que la journaliste Lesley Stahl le presse de questions sur la pandémie de COVID-19, son soutien glissant auprès des femmes de banlieue et d’autres enjeux.

M. Trump a écrit sur Twitter en relayant le lien Facebook: «Regardez le parti pris, la haine et l’impolitesse de la part de 60 Minutes et de CBS.» Et il a de nouveau critiqué de manière préventive le modérateur du dernier débat présidentiel de jeudi.

L’entrevue à «60 Minutes» s’amorce de manière tendue alors que Mme Stahl demande au président républicain: «Êtes-vous prêt pour des questions difficiles?» Cela ne fait que monter de plusieurs crans par la suite.

M. Trump se plaint: «Ce n’est pas une façon de parler.» Il commentera plus tard: «Vous êtes si négative.»

Le candidat républicain a brusquement mis fin à son entrevue à l’émission «60 Minutes».

Dans un message précédent sur Twitter, le président avait déclaré que son entretien avec Mme Stahl était «FAUX et BIAISÉ».

M. Trump affronte le démocrate Joe Biden dans un débat, jeudi soir, à Nashville, dans le Tennessee.

Cette fois, MM. Trump et Biden verront leur micro coupé pendant deux minutes, le temps que leur adversaire réponde à chacune des questions du débat. Ils ne seront pas mis en sourdine lorsque les six sujets abordés feront l’objet d’une discussion ouverte.

