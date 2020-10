Des artistes demandent à Trump de ne plus utiliser leur musique

LOS ANGELES — Des premières notes mélodieuses de la chanson «Hallelujah», du Montréalais Leonard Cohen, à la conclusion symphonique que «You Can’t Always Get What You Want», des Rolling Stones, les événements de campagne de Donald Trump font appel à des chansons classiques dont les auteurs et leurs héritiers ne veulent rien savoir de lui.

L’histoire se répète presque sans fin: la campagne Trump utilise une chanson, l’artiste s’insurge et l’intime de cesser de la faire jouer.

Le rockeur canado-américain Neil Young, John Fogerty, Phil Collins, Panic! At The Disco et les successions de Leonard Cohen, de Tom Petty et de Prince ne sont que quelques-uns de ceux qui ont réagi.

Les campagnes électorales tentent de s’approprier des chansons populaires depuis plus de 100 ans. Les artistes résistent au moins depuis 1984, quand Bruce Springsteen a refusé que la campagne de réélection de Ronald Reagan utilise «Born in the U.S.A.»

Mais cette année le problème atteint des sommets sans précédent, témoignant du fossé gigantesque qui sépare, d’un côté, le président et ses partisans, et de l’autre, des musiciens majoritairement de gauche qui n’exigent pratiquement jamais la même chose des candidats démocrates.

Rares sont ceux qui se sont opposés plus farouchement que Neil Young.

Le musicien aux opinions acérées, membre du Temple de la renommée du rock, ne s’est pas contenté d’une simple demande: il a intenté une poursuite concernant l’utilisation répétée de son oeuvre.

Il a écrit sur son site internet en juillet: «Imaginez comment on se sent d’entendre ‘Rockin’ in the Free World’ après que ce président ait parlé, comme si c’était son hymne. Je ne l’ai pas écrite pour ça.»

