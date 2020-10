La pandémie serait le premier défi de Joe Biden

WILMINGTON, Del. — Si Joe Biden remporte les élections de la semaine prochaine, il dit qu’il appellera immédiatement le docteur Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses des États-Unis. Il travaillera avec les gouverneurs et les responsables locaux pour imposer le port du masque à l’échelle nationale et demander au Congrès d’adopter un vaste projet de loi sur les dépenses d’ici la fin janvier pour lutter contre le coronavirus et ses retombées.

Cela, à lui seul, marquerait un changement significatif par rapport au président Donald Trump, qui s’est querellé avec les scientifiques, a eu du mal à négocier un nouvel accord de relance et a réagi à la récente flambée des cas de virus aux États-Unis en insistant sur le fait que le pays «arrive au bout (de la crise)».

Mais M. Biden serait toujours confronté à des défis politiques importants pour lutter contre la pire crise de santé publique depuis un siècle. Il se heurtera aux limites des pouvoirs fédéraux en ce qui concerne les exigences de port de masque et faire certainement face à la résistance de républicains qui pourraient rechigner à des dépenses supplémentaires.

«Il n’y a pas de baguettes magiques», a prévenu le docteur Joshua Sharfstein, le vice-doyen de la pratique de la santé publique à l’Université Johns Hopkins et l’ancien chef du département de la santé de l’État du Maryland. Ce n’est pas comme s’il y a des élections, puis le virus bat rapidement en retraite.»

La gestion du coronavirus par M. Biden prend une nouvelle urgence alors que les cas augmentent dans le pays. Le nombre moyen de décès par jour dans tout le pays a augmenté de 10 % au cours des deux dernières semaines, passant de 721 à près de 794 dimanche, selon les données de l’université Johns Hopkins. Les infections confirmées par jour augmentent dans 47 États et les décès sont en hausse dans 34.

Pendant ce temps, une nouvelle épidémie de cas à la Maison-Blanche, parmi le personnel du vice-président Mike Pence, a ravivé les inquiétudes quant à l’impact du virus sur le gouvernement.

Les premiers jours d’une administration Biden seraient consumés par une réponse à la pandémie.

«Je suis ici pour vous dire que nous pouvons et allons contrôler ce virus, a déclaré M. Biden mardi, lors d’un arrêt de campagne en Géorgie. En tant que président, je n’agiterai jamais le drapeau blanc de la capitulation.»

Un programme de dépenses de 3000 milliards $ US qui a été adopté par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a été bloqué au Sénat, où les républicains détiennent actuellement la majorité. M. Biden a qualifié les républicains du Sénat de «sacrément stupides» pour ne pas avoir adopté cette mesure, mais n’a pas proposé d’alternative.

Il a plutôt déclaré que le Congrès devrait approuver 30 milliards $ US pour aider les écoles à rouvrir et a proposé un plan économique de 700 milliards $ US. Mais ce plan n’est pas uniquement axé sur le coronavirus et comprend des dispositions visant à stimuler des industries comme la fabrication afin de créer des emplois et aider à relancer l’économie lorsque la pandémie commencera à s’atténuer.

M. Biden veut également faire de la réouverture des écoles une «urgence nationale» et accéder potentiellement à des milliards de dollars supplémentaires en aide de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Il proposerait un système national pour retracer l’exposition des personnes qui reçoivent un diagnostic positif.

Et il s’est engagé à augmenter la capacité de test dans chaque État jusqu’à ce que les États-Unis examinent quotidiennement les 7,5 millions de personnes qu’ils testent actuellement par semaine, selon le Covid Tracking Project.

Sur d’autres fronts, les plans de M. Biden semblent dépendre de sa capacité à rallier aussi bien ses alliés que ses rivaux, ce qui peut être difficile à faire à la suite d’une élection amère. Il a réclamé une règle exigeant le port du masque en public pour tout le monde, ce que le gouvernement fédéral n’a pas réellement le pouvoir de mettre en œuvre. Au lieu de cela, M. Biden dit qu’il imposera un tel mandat à tous les bâtiments fédéraux et aux transports en commun inter-États financés par le gouvernement fédéral.

Certains gouverneurs républicains, y compris dans des États comme le Dakota du Nord où les cas de virus sont en augmentation, refusent de mettre en œuvre des exigences de masque. M. Biden dit qu’il fera néanmoins pression sur eux et, s’ils refusent, il a déclaré vendredi qu’il les contournera en contactant «les maires et les dirigeants de comtés pour mettre en place des exigences locales de port du masque dans tout le pays».

M. Biden a proposé un plan plus cohérent face à d’autres défis majeurs auxquels sont confrontés les États-Unis. Il a proposé, par exemple, de dépenser 2000 milliards $ US pour lutter contre les changements climatiques en stimulant les investissements dans les énergies propres et en arrêtant toutes les émissions nuisibles au climat de l’économie américaine d’ici 2050.

Une telle approche peut cependant être difficile à reproduire en réponse à une pandémie qui évolue rapidement.

Lors de l’élaboration de ses plans de lutte contre la pandémie, la campagne Biden a consulté des experts, dont Vivek Murthy, qui a été chirurgien général sous le président Barack Obama, et David Kessler, l’ancien chef de la Food and Drug Administration, ainsi que des membres du Congrès, des gouverneurs, des maires et d’autres fonctionnaires locaux — certains d’entre eux républicains.

Mais M. Biden n’a pas dit s’il approuverait les fermetures à grande échelle de l’économie nationale, si les choses empirent considérablement, comme une grande partie du pays l’a fait en mars. Son équipe n’a pas fourni de détails sur son calendrier pour maîtriser le virus ou sur ce à quoi ressemblerait le succès, mais a promis de lutter contre la pandémie d’une manière que l’administration Trump n’a pas réussi à faire.

«Je pense que nous devons réussir», a déclaré Stef Feldman, le directeur des politiques de la campagne Biden, qui a noté que l’ancien vice-président a admis que la tâche «ne sera pas facile ou ne se fera pas du jour au lendemain».

«Mais il est convaincu que l’administration, avec un leadership qui n’agite pas un drapeau blanc comme le président Trump, peut, en partenariat avec le peuple américain, prendre le contrôle de ce virus et récupérer nos vies», a déclaré M. Feldman.

Au début de la pandémie, M. Biden et d’autres démocrates ont critiqué M. Trump pour ne pas avoir utilisé plus rapidement la loi sur la production de défense pour intensifier la production nationale de ventilateurs et d’autres équipements médicaux et de protection. Alors que l’administration Trump a plus tard utilisé la mesure dans certains cas, M. Biden promet en tant que président de l’utiliser plus fréquemment, notamment pour encourager les banques à accorder des prêts aux petites entreprises touchées par le virus.

La campagne Biden souligne également qu’il s’assurera de responsabiliser les experts en santé publique et d’«écouter la science». Kavita Patel, une médecin spécialiste des politiques de santé qui a travaillé à la Maison-Blanche de Barack Obama, a déclaré que cela contribuerait à rendre la réponse gouvernementale à la pandémie plus efficace.

«Ne négligez pas ce que cela signifie pour le moral de mettre un leadership crédible et collaboratif dans ces agences», a-t-elle déclaré.

La docteure Patel a ajouté que, même si le Congrès ne pouvait pas approuver les secours d’urgence d’ici la fin du mois de janvier — à peine 11 jours après l’inauguration éventuelle de M. Biden — le nouveau président pourrait toujours utiliser le Bureau de la gestion et du budget pour libérer des fonds immédiatement, tout en prenant des mesures unilatérales. comme exploiter les stocks fédéraux pour les fournitures urgentes.

«Je suis optimiste sur le fait qu’il pourrait faire des choses qui feraient une brèche dans tout cela», a-t-elle déclaré.

Mais rien de tout cela ne signifiera la disparition instantanée du virus.

«Même une stratégie et un grand ensemble d’idées, a déclaré la docteure Patel, ne peuvent pas nous faire passer de, disons, 100 000 cas par jour à 10 000 immédiatement.»

Will Weissert et Alexandra Jaffe, The Associated Press