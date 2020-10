Une citoyenne de 103 ans, qui a voté pour FDR, a exercé son droit de vote

DÉTROIT — Talu Massey fait partie des millions d’Américains qui ont voté avant le 3 novembre. Mais c’est loin d’être sa première élection; elle a voté pour Franklin Delano Roosevelt, après tout.

La dame de 103 ans originaire de Detroit est bien fière de son historique de vote, affirmant qu’il s’agit d’un «devoir civique».

«En tant que citoyen américain, vous avez le droit de voter pour qui vous voulez au pouvoir, pour qui vous voulez pour diriger le gouvernement», a affirmé Mme Massey en entrevue chez elle.

L’électrice de longue date a voté par correspondance en septembre, huit décennies après avoir exercé son droit de vote pour la première fois lors d’une élection présidentielle — pour le président Franklin D. Roosevelt.

«Je ne me souviens pas si j’ai fait chaque élection, mais je vote constamment», a raconté Mme Massey, qui est née à Birmingham, en Alabama, en 1917.

Elle a déménagé à Detroit quand elle était enfant et a résidé à Motor City pendant 102 années, au cours desquelles elle a voté pour une foule de démocrates, dont John F. Kennedy, Barack Obama et maintenant Joe Biden.

Mme Massey a récemment fait une apparition dans une vidéo intitulée «I Have a Right to Vote» («J’ai le droit de voter») qui vise à éduquer les citoyens sur le droit de vote. La vidéo de quatre minutes montre entre autres le comédien de «Hamilton» Christopher Jackson et les acteurs Billy Porter et Hill Harper qui récitent les paroles de militants pour le droit de vote, dont John Lewis et Frederick Douglass. Mme Massey se présente après l’apparition de la joueuse de tennis Billie Jean King, qui lit une citation de la défunte juge Ruth Bader Ginsburg.

Talu Massey, une retraitée qui a travaillé pour le gouvernement fédéral, est une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère et une arrière-arrière-grand-mère.

Son secret de longévité? «Je n’ai pas manqué de m’amuser en grandissant. J’ai fait beaucoup de sports. Une vie saine», a-t-elle résumé.

Mike Householder, The Associated Press