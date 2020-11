États-Unis: Biden passe la journée de dimanche en Pennsylvanie, État pivot

WASHINGTON — Joe Biden passera le dernier dimanche avant le jour des élections à tenter de rallier les électeurs en Pennsylvanie, État pivot de la plus grande importance.

M. Biden fera deux arrêts supplémentaires à Philadelphie: une apparition à une église baptiste pour un événement de «Souls to the Polls» et un rassemblement au parc Franklin-Delano-Roosevelt, au centre-ville.

Le retour de M. Biden à Philadelphie souligne l’importance de la Pennsylvanie, un des États de la «Rust Belt» qui a permis à Donald Trump d’accéder à la Maison-Blanche, il y a quatre ans. M. Biden a visité la Pennsylvanie plus que tout autre État pivot pendant la campagne, et la ville de Philadelphie demeure vitale pour le soutien démocrate dans l’État. Le chef du Parti démocrate et ses plus hauts représentants, sa femme Jill ainsi que sa colistière Kamala Harris et son mari Doug Emhoff , seront aussi de passage dans l’État, lundi.

Si le camp Biden avance qu’elle peut encore gagner en Pennsylvanie, le chemin vers la victoire serait considérablement plus ardu pour M. Trump sans les 20 grands électeurs de cet État. Le président sortant a aussi fait de la Pennsylvanie une de ses cibles prioritaires, alors qu’il a tenu quatre rassemblements dans l’État samedi, en plus d’y retourner lundi pour un événement dans la ville natale de M. Biden, Scranton.

La Presse Canadienne