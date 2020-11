Joe Biden reste confiant qu’il peut gagner, Trump conteste

Joe Biden a pris la parole à 00h45 et s’est dit optimiste et confiant d’être en voie de «gagner ces élections.»

«Nous savions qu’en raison du vote par correspondance il faudrait être patient», a déclaré Joe Biden qui à l’heure d’écrire ces lignes a gagné le vote de 223 électeurs.

Le démocrate a notamment remporté l’État de New-York, et la Californie, deux grands États acquis aux Démocrates. Mais il est aussi en bonne posture pour remporter certains des États clés dont il a besoin, dont la Pennsylvanie.

Donald Trump l’a accusé de vouloir voler des votes avec les bulletins envoyés par correspondance. Ce tweet a d’ailleurs été signalé par Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020