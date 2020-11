Joe Biden rebâtit le «mur bleu» dans la course à la Maison-Blanche

WASHINGTON — Le démocrate Joe Biden se rapproche des 270 votes du collège électoral nécessaires pour gagner la Maison-Blanche, après avoir remporté des victoires dans les États clés du Wisconsin et du Michigan.

Avec seulement une poignée de grands électeurs encore à gagner, Donald Trump a tenté de faire valoir son cas devant les tribunaux dans certains États. On ignore toujours si l’une des manœuvres judiciaires de sa campagne réussira à faire basculer la course en sa faveur.

Deux jours après le scrutin, aucun des candidats n’avait accumulé les votes nécessaires pour remporter la Maison-Blanche. Mais les victoires de M. Biden dans les États des Grands Lacs l’ont porté à 264 grands électeurs, ce qui signifie qu’il était à un État clé — n’importe lequel — de devenir président élu.

M. Trump, avec 214 votes électoraux, fait face à un obstacle beaucoup plus élevé. Pour atteindre 270, il doit revendiquer les quatre États clés restants: la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Nevada.

Alors que des millions de votes n’ont pas encore été compilés, M. Biden a déjà reçu plus de 71 millions de votes, le plus grand nombre de l’histoire. Lors d’une conférence de presse en après-midi, mercredi, l’ancien vice-président a déclaré qu’il s’attendait à remporter la présidence, mais n’est pas allé jusqu’à déclarer sa victoire.

«Je gouvernerai en tant que président américain», a dit M. Biden. «Il n’y aura pas d’États rouges et bleus lorsque nous gagnerons. Juste les États-Unis d’Amérique.»

C’était un contraste frappant avec l’approche de M. Trump, qui, tôt mercredi matin, a faussement affirmé qu’il avait remporté l’élection.

La campagne de M. Trump s’est engagée dans une vague de procédures judiciaires pour essayer d’améliorer les chances du président républicain et jeter le doute sur les résultats des élections, demandant un recomptage dans le Wisconsin et intentant des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie. Les recomptages dans tout l’État du Wisconsin ont historiquement changé le décompte des voix par seulement quelques centaines de votes; M. Biden a mené par plus de 20 000 bulletins de vote sur près de 3,3 millions comptés.

Depuis quatre ans, les démocrates sont hantés par l’effondrement du «mur bleu», le trio d’États des Grands Lacs — le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie — sur lequel leurs candidats avaient pu compter tous les quatre ans. Mais l’appel populiste de Donald Trump a touché une corde sensible auprès des électeurs blancs de la classe ouvrière et il a pris les trois États en 2016 par un total combiné de seulement 77 000 voix.

Les candidats ont mené une lutte féroce pour ces États cette année, la personnalité politique de M. Biden résonnant dans les villes de cols bleus tandis que sa campagne a également mené à l’augmentation de la participation des électeurs noirs dans des villes comme Detroit et Milwaukee.

On ignore à quel moment un vainqueur national sera déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale.

