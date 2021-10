7 clés pour développer votre leadership d’influence

Tous les jours, vous exercez une forme de leadership en prenant mille et une décisions sur différents sujets. Toutefois, pour «vendre» vos idées et projets à vos collègues, patrons et employés, vous devez être capable de les influencer.

1. Écouter pour comprendre (et non pour répondre)

L’être humain a souvent tendance à écouter l’autre dans le but de lui communiquer ensuite son point de vue ou de lui répondre. Pourtant, l’écoute active est la clé d’une bonne communication et la preuve que vous vous intéressez réellement à votre interlocuteur.

Pour créer une belle relation avec les membres de votre équipe, ayez la volonté profonde de comprendre et d’analyser la teneur de leurs propos. L’intérêt que vous portez aux autres vous permettra de nourrir le pont relationnel et fera naturellement émerger une relation de confiance, valeur essentielle en gestion.

2. Poser davantage de questions (au lieu de multiplier les affirmations)

Le mode «écouter pour comprendre» vous demandera de poser des questions au lieu d’avancer des affirmations. Ne dites pas «Oui, mais je pense que…», demandez plutôt «Comment vois-tu cela?», «Explique-moi ton point de vue». Ces approches favorisent l’échange, tout en permettant de clarifier les idées et d’approfondir le sujet.

Cette collaboration suscitera l’engagement nécessaire à la mobilisation des membres de l’équipe pour le projet. Le tout sera ensuite générateur de performance.

3. Laisser la place aux silences

Poser les bonnes questions peut à l’occasion provoquer des silences, engendrer un malaise ou amener votre interlocuteur à esquiver la réponse. Il est important de laisser l’autre personne réfléchir, sans l’interrompre, afin qu’elle puisse ensuite partager son idée en profondeur. Cette pause est nécessaire, puisqu’elle permet souvent de faire émerger les vrais enjeux et de nouvelles idées.

4. Faire preuve d’empathie

Le philosophe Emmanuel Kant disait: «Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, mais tel que nous sommes.» Ce qui signifie que la vision qu’a l’être humain de son monde est façonnée par son ego. Or, pour exercer un leadership d’influence, il faut mettre son ego de côté et faire preuve d’empathie.

La capacité de vous mettre à la place de l’autre, de comprendre sa vision tout en restant vous-même, constitue un élément primordial pour arriver à vendre vos idées. Les grands leaders sont d’ailleurs reconnus pour être très empathiques.

5. Être présent de corps et d’esprit

Avec les notifications, les alertes de rencontres, les textos et les courriels qui se multiplient, il est de plus en plus difficile de rester présent de corps et d’esprit lors d’une rencontre.

Vous pensez pouvoir lire ou répondre à un message sans que votre interlocuteur s’en aperçoive? Vous faites erreur, puisque 97% d’une communication est non verbale. La personne avec qui vous échangez remarquera votre manque d’attention. Être tout yeux tout oreilles est donc essentiel au maintien d’une relation de confiance et permet à l’autre de s’engager totalement dans la conversation.

6. Identifier le vrai problème (au lieu de vite chercher la solution)

La mise en application des cinq conseils précédents vous fera assurément gagner du temps. Cela vous permettra d’attaquer les «vrais» problèmes plutôt que de vous attarder aux symptômes de surface. Plus tôt vous cernerez l’enjeu principal, plus vous serez efficace… Et plus vous serez efficace, plus vous gagnerez en influence.

7. Développer une réelle confiance en vous

La confiance vous permettra de faire preuve d’humilité et d’accepter que, parfois, vos idées et vos solutions ne soient pas retenues. Comme dans n’importe quel processus, il arrive qu’un projet ne fonctionne pas pour diverses raisons.

Vous êtes un leader, mais vous êtes avant tout un être humain qui peut se tromper. Vous devez avoir assez d’humilité, de vulnérabilité et de confiance pour ajuster le tir et apprendre de vos échecs.

La maîtrise de ces sept clés d’influence et leur mise en application au quotidien dans un contexte organisationnel vous permettront de rayonner en tant que leader d’influence et de faire briller votre équipe. Vous serez à la fois rassembleur et mobilisateur. Vous amènerez votre équipe plus loin et améliorerez sa performance.

En faisant fleurir les talents et en encourageant le dépassement de soi, vous ferez émerger du leadership au sein même de votre groupe. Vous aurez alors toutes les chances de bâtir une équipe gagnante!