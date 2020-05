Le Cégep de Saint-Jérôme présente son équipe de sports électroniques: les Pandas

Les Pandas, tout un symbole pour cette nouvelle équipe collégiale

On savait que le Cégep de Saint-Jérôme était intéressé par les sports électroniques. L’établissement d’enseignement avait déjà annoncé la création d’un programme en esport pour les étudiants intéressés. Mais on apprend aujourd’hui que c’est carrément une équipe collégiale qui va être mise sur pied: les Pandas. Cet animal n’a pas été choisi au hasard, bien au contraire. En fait, il s’agit, comme le dit le Cégep via communiqué, d’un « symbole de force tranquille, de puissance et d’équilibre, le panda – sous ses allures de peluche sympathique – s’avère un adversaire féroce et redoutable. »

Par ailleurs, il se trouve que le panda fait partie de la même famille que les grizzlys. Si vous êtes amateurs de sport électronique vous n’êtes pas sans savoir que les Grizzlys sont l’équipe professionnelle esports de Montréal. Comme quoi, tout est lié.

Pour en revenir aux Pandas de Saint-Jérôme, l’établissement a fait appel aux services de Kevin Bertrand, un entraineur sportif et ancien compétiteur sur Starcraft II et League of Legends, pour encadrer ses sportifs. Le communiqué rappelle également que « les participants au programme de sport électronique seront sélectionnés au terme d’un camp de recrutement qui se tiendra ce printemps. Ils devront non seulement exceller derrière un écran, mais aussi adhérer aux valeurs du programme et de maintenir une bonne moyenne académique. »

Enfin, une séance d’information est prévue le mercredi 27 mai sur la plateforme Zoom. Les étudiants intéressés pourront alors rencontrer virtuellement Kevin Bertrand et lui poser des questions. Toutes les informations sont disponibles dans le communiqué officiel du Cégep de Saint-Jérôme.