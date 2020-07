Mirage Esports provoqué par DarkZero Esports sur Twitter

En prévision de la demi-finale de Rainbow Six Siege qui opposera notre équipe québécoise de Mirage Esports à Dark Zero Esports aujourd’hui à 14h, cette dernière a provoqué ses adversaires avec une vidéo bien sentie. Au delà de la provocation publiée sur Twitter, nous tenions à souligner que Mirage s’est qualifié pour les demi-finales des majors du jeu de tir d’Ubisoft! C’est mieux que les dernières saisons en LNH du Canadien de Montréal.

Et la réponse de Mirage:

After the official reveal of our new collection by our member Marty, we would like to present you our official new collection!

After our victory against @DarkZeroGG , we will send them a package of our new collection ???

Game is starting at 2pm https://t.co/W5nR0j9kFv pic.twitter.com/4LYoIzeT1N

— Mirage (@MirageSportE) July 25, 2020