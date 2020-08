Northern Arena: Le Canadiens de Montréal parmi les partenaires pour le tournoi NHL 20 Cup

Le Canadiens de Montréal partenaire du tournoi NHL 20 Cup organisé par Northern Arena

Ce mois d’août 2020 a beau être le plus étrange que l’on ait vécu, il n’en reste pas moins que la vie continue et avec elle ses festivités comme ce tournoi de NHL 20. Organisé par Northern Arena et présenté par Xbox, NHL 20 Cup a trouvé de nombreux partenaires de choix dont, une fois n’est pas coutume, notre équipe, notre fierté locale et nationale: le Canadiens de Montréal! Cette congrégation d’athlètes fait en effet partie des cinq équipes de la LNH partenaires pour ce tournoi. Elle partage l’affiche avec les Ducks d’Anaheim, les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de Floride et les Devils du New Jersey.

Le tournoi qui s’est déroulé tout au long du mois d’août (et continue donc présentement) a vu et voit encore les meilleurs joueurs s’affronter en 6 contre 6 dans des matchs acharnés. Le but est de se partager un prix de 10 000$ US. La compétition se déroule donc sur Xbox One, le présentateur du tournoi, et en ligne considérant la situation. La finale se déroulera les 4 et 5 septembre. Tout ceci est à suivre sur la chaîne Twitch de Northern Arena mais aussi sur GINXTV. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site officiel.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca