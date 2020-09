Rainbow Six : Siege : une première coupe du monde pour le jeu compétitif d’Ubisoft

Après quatre éditions du Six Invitational, rendez-vous phare de la scène Esports de Rainbow Six : Siege, Ubisoft annonce l’arrivée d’un nouveau format compétitif pour son jeu. Loin des Cloud9, des G2 et des Ninjas in Pyjamas de ce monde, les meilleurs joueurs du titre s’affronteront en été 2021 sous les couleurs de leurs pays d’origine à l’occasion de la première coupe du monde de Rainbow Six : Siege.

Au milieu des révélations de nouveaux projets de jeux, Ubisoft annonçait lors du Ubisoft Forward du 10 septembre la création de ce nouveau format compétitif, dont le basketteur professionnel français Tony Parker sera l’ambassadeur.

Tony Parker, joueur professionnel français de Basketball, sera l’ambassadeur de la coupe du monde de Rainbow Six : Siege

« Lors de la coupe du monde de Rainbow Six, les joueurs vont entrer en compétition aux côtés de nouveaux coéquipiers et de nouveaux coachs issus de leurs pays d’origine; des coéquipiers qui pourraient être leurs rivaux dans un autre contexte », a-t-il déclaré. « ils feront face à quelque chose de nouveau, et j’ai très hâte de partager mon expérience avec eux et de les accompagner lors de cette aventure par mon rôle d’ambassadeur ».

Parmi les 45 pays participant à la compétition, seuls 20 auront le privilège de s’affronter au cours du grand événement final qui déterminera l’équipe championne du monde. Sur ces 20 pays, 14 seront immédiatement sélectionnés pour participer, notamment le Canada et la France. Les 31 pays restants devront s’affronter lors d’une phase de qualifications en ligne afin de se disputer les 6 dernières places. Le tournoi fera s’opposer 5 régions du monde : Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique et Moyen Orient ainsi que deux régions de la zone Asie Pacifique. La coupe du monde de Rainbow Six : Siege promet donc de faire s’affronter des équipes issues d’une diversité de pays sans précédent.

« Nous avons réalisé lors de nos événements qu’aussi bien nos fans que nos athlètes montraient leur fierté nationale avec enthousiasme », a déclaré François-Xavier Denièle, directeur des Esports chez Ubisoft. « Nous avons tous vu les différents drapeaux dans l’audience et l’émergence de rivalités internationales, ce qui a encouragé l’idée de créer une telle compétition ».

La première coupe du monde de Rainbow Six : Siege fera s’affronter une diversité de pays sans précédent

Les qualifications pour le tournoi final démarreront dès l’hiver 2021, date à laquelle la composition des équipes de chaque pays sera révélée. Pour recruter les joueurs et les encadrer, trois coachs seront sélectionnés par pays. Un des coachs sera choisi directement par Ubisoft et représentera le studio. Un autre sera sélectionné par les entraîneurs et joueurs professionnels de Rainbow Six. Le dernier sera élu démocratiquement par la communauté.

Peu de détails sont encore disponibles quant au format de l’événement final de cette coupe du monde. Espérons que l’épidémie de COVID-19 se sera assez atténuée d’ici l’été prochain pour qu’un tournoi physique puisse avoir lieu.

Un texte de Paul Revert de Jeux.ca