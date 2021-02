Mirage rejoint la ligue nord-américaine de Rainbow Six Siege

Mirage déménage

Ubisoft vient d’annoncer, via son événement Rainbow Six Siege, une restructuration de sa ligue Esports pour Rainbow Six Siege. Moins d’un an après l’annonce en grande pompe de la division nord-américaine avec la version US qui se joue en présentiel à Las Vegas et la version CA qui se joue en ligne, les deux ligues sont à nouveau consolidées. Choix étrange cependant, Ubisoft souhaite que toutes les équipes jouent depuis Las Vegas en LAN. Est-ce que l’éditeur français a oublié que nous traversions une pandémie? D’autant plus que les États-Unis figurent parmi les endroits les plus touchés sur la planète. Le Nevada, dont Carson City est la capitale mais où Las Vegas fait figure de capitale économique, a connu un pic pas plus tard que le 12 janvier 2021 avec plus de 2600 cas en 24 heures.

Quoi qu’il en soit, Ubisoft a proposé aux équipes canadiennes de déménager là-bas, condition sine qua non de leur futur dans la ligue. Pour le moment seules deux équipes ont répondu présente et parmi elles, Mirage Esports, l’organisation menée par Yannick Babin. « C’est un gros défi mais nous avons choisi d’y aller parce que nous croyons vraiment en nos chances. » nous explique-t-il. Il ajoute que ce choix [de déménager en pleine pandémie NDLR] lui parait étrange d’autant plus qu’ils ont à peine plus de deux semaines pour se retourner, trouver une maison pour loger l’équipe et faire des visas pour les joueurs non-américains. « Pour Mirage cela ne va pas changer grand chose techniquement. Nous continuerons de nous appuyer sur notre particularité québécoise/canadienne. Nous sommes par ailleurs la seule équipe du Québec dans la ligue. » dit le président.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca