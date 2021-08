La mode québécoise à l’état brut

Toujours aussi foisonnante, la scène de la mode et du design québécois se la joue éclectique et accessible cette année en nous offrant des collections aux styles aussi diversifiés qu’originaux. Voici quelques-uns de ses principaux acteurs.

OSCAR MENDOZA

Créer l’inattendu

Ce créateur d’origine mexicaine présente des pièces influencées par la fantaisie, l’imaginaire mexicain, les habits du 18e et 19e siècles et la culture pop. Il doit son inspiration à des icônes légendaires de la mode qui incarnent la force et la féminité d’une femme au pouvoir telles que Maria Felix, Miroslava Stern, Arielle Dombasle et Joan Collins.

Finissant de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM, Oscar Mendoza est à la tête d’un atelier de couture et de confection haut de gamme, où il œuvre en partenariat avec des artisans montréalais spécialisés en styles et techniques de métiers d’art de toutes sortes – telles que la broderie ainsi que le tricot – et offre à sa clientèle des pièces uniques et/ou en édition limitée aux coupes contemporaines et aux styles audacieux.

La maison, qui crée ses propres motifs et imprimés, vous présente sa toute dernière collection, Ezoteria. Inspirée par le peuple Roms, dont l’ésotérisme fait partie des rituels quotidiens, elle est composée de pièces lumineuses et colorées affublées de motifs, dentelles et volants.

Crédit photo: Pedro Alfaro

Crédit photo: @Feng_Ish

Crédit photo: @Feng_Ish

Crédit photo: Pedro Alfaro

Crédit photo: Pedro Alfaro

Crédit photo: Pedro Alfaro

Crédit photo: @Feng_Ish

Crédit photo: Andrea Villa

Crédit photo: Andrea Villa

Pour en savoir plus, retrouvez Oscar Mendoza sur le Web et les médias sociaux!

VGAN STYLES – A LIFESTYLE

Pour un monde plus responsable.

Vous aspirez à un mode de vie plus sain, et souhaitez modifier vos habitudes de consommation? Découvrez VGAN STYLES, la nouvelle marque de “streetwear” montréalaise, fondée sur des valeurs consciencieuses.

Leur mission est de promouvoir une nouvelle façon de « concevoir » tout en respectant la loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et le respect de l’environnement. La collection, accessible à tous, n’a ni âge ni sexe. Conçues dans leurs ateliers de Montréal avec le souci de valeurs écoresponsables et véganes, les pièces sont décontractées et marquées par l’humour et la joie de vivre qui caractérisent le projet.

« PEGOH! », le cochon mascotte, est chargé de vous communiquer des idées de consommation alternative, en commençant par les choses les plus simples, comme le pull que vous portez chaque jour. Toujours dans une volonté d’inspirer et non pas de condamner… Bien que PEGOH! préfère se retrouver sur votre poche que dans votre assiette.

VEGAN STYLE a hâte de vous recevoir à son POP-UP, à l’espace WIP, au 3487, Boulevard St-Laurent, Montréal, du 13 au 16 Septembre 2021.

Pour en savoir plus, retrouvez VGAN Styles sur le Web et les médias sociaux!

ELIZA FAULKNER

Une vision luxueuse, colorée et riche

Eliza Faulkner a construit un statut culte en tant que designer préférée dans l’industrie pendant des années et, forte de son expérience, fait maintenant son entrée dans la mode grand public. Quiconque a déjà porté une de ses pièces considère certainement celle-ci comme étant son vêtement préféré!

Formée à Londres à Central Saint Martins, Eliza travaille dur pour concevoir des vêtements que vous pouvez porter à tous points de vue et dont vous pouvez sentir la qualité supérieure; de la sélection du tissu à la coupe, vous vous sentirez spécial en portant une pièce signée Eliza Faulkner. Et le meilleur, c’est que le tout est conçu et fabriqué ici même à Montréal, à partir des meilleurs tissus sur le marché!













Pour en savoir plus, retrouvez Eliza Faulkner sur le Web et les médias sociaux!

LAKUACHIMOTO

Avant-gardisme distingué

Fondée en 2019 à Montréal par Vincent La Kuach, Lakuachimoto est une ligne non genrée qui se veut inclusive et progressiste et dont le style se situe entre streetwear et couture. Intitulée That B*tch, sa nouvelle collection est une célébration de la force de soi, celle qui allonge l’échine et qui ouvre les épaules, qui appartient à celui et celle qui ne s’excusent pas d’être grands.

Inspiré par Em, le plus récent roman de Kim Thuy, le designer a vu ses origines vietnamiennes se retrouver naturellement au cœur de ce nouvel univers. C’est avec la détermination de celui et celle qui se bat, entre guerre et amour, dans la boue et la poussière, que les vêtements se sont construits, déconstruits et reconstruits pour finalement composer cette 3e collection genderless, irrévérencieuse, moderne, affirmée et au sex-appeal indéniable.

















Pour en savoir plus, retrouvez Lakuachimoto sur le Web et les médias sociaux!

RIEN NE SE PERD, TOUT SE CRÉE…

Quand originalité et confort vont de pair

Depuis 18 ans, cette entreprise originaire de Saint-Sévère propose des vêtements et accessoires pour femmes de tous âges et silhouettes entièrement fabriqués de manière artisanale en Mauricie.

Que vous soyez à la recherche d’une robe, tunique, jupe ou veste, vous y trouverez assurément une tenue originale et confortable! Découvrez leurs collections via leur site Web, ou encore en visitant l’un de leurs 75 points de vente. Vous pouvez également faire un tour dans leur magnifique boutique située dans le charmant village de Saint-Sévère, à 10 minutes au nord de Yamachiche!

Sur place et en ligne, vous découvrirez aussi plus de 5 000 produits faits au Québec par pas moins de 130 artisans : vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants; bijoux; chaussures; chandelles; savons; produits gourmands et zéro déchet; et bien plus encore!

Parfait pour se gâter ou gâter un être cher avec des trouvailles 100 % locales!

















Pour en savoir plus, retrouvez Rien ne se perd, tout se crée sur le Web et les médias sociaux!

MOOV ACTIVEWEAR

Révolution textile

Fondée par les sœurs Geneviève et Stéphanie Tremblay, Moov Activewear produit des vêtements sport haut de gamme fonctionnels qui permettront à chaque femme de bouger à sa façon, sans compromis. Avec authenticité et en phase avec son désir de durabilité, la marque développe et produit, au Québec, des vêtements athlétiques responsables.

Inspirée par la formation de Geneviève, océanographe spécialisée en biologie marine reliée aux changements climatiques, c’est dans l’objectif d’atteindre l’équilibre entre innovation locale, conscience environnementale et performance que l’entreprise est fière d’être la première à utiliser, pour ses leggings, la technologie BIO-MOOVFLEX™.

Cette fibre, tissée et teinte au Québec exclusivement pour elle, limite la présence de microplastiques dans les océans et a la capacité de se décomposer au bout de 4 années – plutôt que 400 – et met de l’avant des standards de qualité, soient le gainage, la versatilité, la respirabilité, le confort, la tenue en place et la durabilité. Grâce à leur tissu biodégradable de qualité supérieure, les vêtements Moov Activewear épousent vos courbes, quelle qu’elles soient, sont ultra-extensibles et reprennent toujours leur forme initiale.











Pour en savoir plus, retrouvez Moov Activewear sur le Web et les médias sociaux!

JENNIFER GLASGOW DESIGN

Des créations classiques d’influence artistique

Fervente partisane du mouvement slow fashion – et ce, avant même qu’un terme ne soit donné aux vêtements fabriqués de manière éthique et durable! -, Jennifer a commencé son parcours en tant que designer montréalaise en 2003. Son objectif principal : proposer des créations classiques, de belle qualité aux influences artistiques.

Très proches du cœur de la créatrice, les principes qui sous-tendent la maison de design basée à Montréal consistent en la conception de vêtements qui renforcent l’autonomie des femmes et les encouragent dans toutes les facettes de leur vie. En créant des vêtements qui répondent aux besoins de ses clientes et qui traversent l’épreuve du temps, elle est fière de la collection de toutes les saisons.

Avec l’ouverture de sa boutique General 54 en 2006, Jennifer s’est donné pour mission de promouvoir et d’encourager les jeunes créateurs comme elle à poursuivre leurs rêves. En leur offrant un espace et une destination où ils peuvent vendre, commercialiser et perfectionner leurs techniques, les 15 années d’activité de General 54 dans le domaine de la mode durable ne ressemblent à aucune autre.



















Pour en savoir plus, retrouvez Jennifer Glasgow Design sur le Web et les médias sociaux!

LAIT DE POULE

Qui a dit que la maternité ne pouvait pas être stylée?

Spécialisée dans les vêtements de maternité et d’allaitement, cette marque québécoise crée des pièces innovantes de type mix & match fabriquées entièrement au Québec visant à mettre en valeur les nouvelles formes de maman avant, pendant et (longtemps) après la maternité.

La valorisation de la femme et la production responsable sont au cœur des préoccupations de cette jeune entreprise, qui affiche une volonté de durabilité. À ce titre, sa fondatrice Claudia Chassé figure parmi le Top 100 des entrepreneures d’ici qui changent le monde selon Femmessor!

Depuis son lancement en 2017, cette entreprise dynamique a su charmer le cœur des mamans d’ici, mais aussi celui des femmes à l’international, notamment en France, en Suisse et à l’île de la Réunion.

















Pour en savoir plus, retrouvez Lait de poule sur le Web et les médias sociaux!

VÊTEMENTS IFRI

Chaque vêtement a une histoire

C’est grâce à la pandémie que le projet d’entrepreneuriat qu’elle avait mis de côté pendant plus de 20 ans que Nadia Mechichi a finalement décidé de lancer son entreprise. C’est ainsi que, imprégnée des parfums, des couleurs, des épices ainsi que des écritures dansantes de la calligraphie arabesque, IFRI est née.

La création commence par les sensations et expressions du client : il faut que ce dernier puisse se reconnaitre à travers le vêtement empreint de l’ADN de la marque, d’une façon ou d’une autre, toujours dans l’objectif d’associer le look au confort et à l’écologie afin de faire d’IFRI un commerce écoresponsable.

C’est en s’adaptant à l’évolution du monde que la maison conjugue ses valeurs de durabilité, d’écologie et de commerce responsable avec les nouvelles technologies, les progrès dans le textile ainsi que les avancées dans le domaine du recyclage, tout en faisant ressentir à ses clients les doux parfums de la Méditerranée et de Carthage.

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux

Crédit photo: Dopamine, studio de médias sociaux



Pour en savoir plus, retrouvez Vêtements IFRI sur le Web et les médias sociaux!

CLOTHES & ROADS

Aventure et minimalisme

C’est en 2017, après un voyage en backpack, alors qu’elle venait littéralement de vivre avec l’ensemble de ses possessions dans un sac à dos, que Marie-Ève Bournival-Paré s’est mise à se questionner sur ses nécessités. Dans un élan d’inspiration, elle décide de lancer sa propre compagnie de vêtements. Son dada : créer des designs minimalistes et des pièces versatiles essentiels à son quotidien.

Clothes & Roads aide les âmes aventurières qui ont à cœur d’adopter un style de vie écoconscient et faire plus avec moins. C’est propulsée par des valeurs telles que la durabilité (consommer moins et mieux), la mode lente (via des designs fabriqués localement de manière éthique et équitable) et l’aventure (en s’inspirant des voyages pour créer ses vêtements) que l’entreprise réalise la mission qu’elle s’est donnée, soit de vous simplifier la vie et à vous aider à faire plus avec moins, en commençant par votre garde-robe… ou votre backpack.



















Pour en savoir plus, retrouvez Clothes and Roads sur le Web et les médias sociaux!

MARC ALEXANDRIN

Confort et confiance au féminin

Inspirée par différentes cultures et la mode de rue, la designer montréalaise Laïca Laguerre a fondé la marque pour aider la femme ronde à s’assumer et valoriser sa beauté naturelle. Sa clientèle : des femmes fortes qui désirent aligner leurs valeurs et leur style de vie.

Alliée sûre pour la femme de taille plus qui recherche des pièces de qualité, originales et épurées, la maison Marc Alexandrin crée avec soin – et ici même, à Montréal – des collections pour que celle-ci soit confortable, confiante et se sente belle dans ses tenues vestimentaires.

Proche et à l’écoute, Marc Alexandrin aide la femme à manifester son potentiel et à embrasser sa beauté en toute confiance en élevant le niveau de style de celle qui souhaite assumer son identité et rester authentique.















Pour en savoir plus, retrouvez Marc Alexandrin sur le Web et les médias sociaux!

KAZAK

Mode éthique

Fondée en 2008 par Geneviève Paquette, la ligne d’accessoires et de vêtements écoresponsables a d’abord fait sa marque en créant des mitaines et tuques en cuir et fourrure recyclé.e.s. Au fil des années, la gamme de produits s’est développée et Kazak a pris son envol dans l’univers de la mode montréalaise.

La designer autodidacte, qui a fait ses armes dans l’univers du costume, s’inspire de ses voyages pour chacune de ses collections, toutes conçues au Québec dans son atelier, et se fait un devoir de toujours choisir ses matériaux en fonction de leur origine et de leur impact environnemental. C’est pourquoi elle favorise un cuir plus éthique ainsi que des fibres naturelles, du coton biologique aux textiles certifiés OekoTex (label qui garantit le respect de l’environnement et de la main-d’œuvre).





















Pour en savoir plus, retrouvez Kazak sur le Web et les médias sociaux!

1ER MAI

Un surprenant métissage

Inspirée par les codes vestimentaires des uniformes et des contre-cultures – où se mêlent subtilement bleu de travail, armure de samouraï, références à la culture hip-hop et à l’histoire du denim -, la designer Ysaline Lannes explore des techniques de métiers d’art pour créer des vêtements de type streetwear aux coupes oversize.

1ER MAI présente des vêtements graphiques et fonctionnels pour femmes, hommes et unisexes – bomber réversible, veste en denim, kimono, bob, etc. – le tout fabriqué principalement à base de textiles surcyclés grâce aux techniques classiques de tissage, macramé, broderie et patchwork.

Vous êtes d’ailleurs convié à venir découvrir la marque ainsi que ses créations le 18 septembre prochain, de 10 h à 19 h, via sa boutique éphémère dans le cadre de la Semaine de mode de Montréal! Cet événement gratuit, qui se tiendra à la maison Louvgang, au 76, avenue Mozart O. à Montréal, soulignera le lancement de 1ER MAI et réunira des artisans tels que Julie Arbour Design.

Crédit photo: Jon Van Tchek

Crédit photo: Jon Van Tchek

Crédit photo: Jon Van Tchek

Crédit photo: Jon Van Tchek

Crédit photo: Jon Van Tchek

Crédit photo: Nicolas Glen

Crédit photo: Nicolas Glen

Crédit photo: Nicolas Glen

Pour en savoir plus, retrouvez 1ER MAI sur le Web et les médias sociaux!

ODEYALO

Quand le mou devient chic!

Odeyalo est un mot russe qui signifie « couverture » et traduit tout l’aspect enveloppant et réconfortant que l’entreprise souhaite transmettre à travers ses vêtements. Les tissus sont doux, les styles sont minimalistes sans être ennuyants et se coordonnent entre eux, saison après saison.

Tous les styles sont créés et confectionnés à même leur atelier/showroom situé au cœur du Mile-End. En conclusion, c’est du beau mou, assez chic pour vous donner l’impression d’avoir fait l’effort de vous être habillée, mais également assez relax pour rester à l’intérieur toute la journée. Versatile, confortable, et beau, beau, beau!















Pour en savoir plus, retrouvez Odeyalo sur le Web et les médias sociaux!

MEEMOZA

Pour la bohème raffinée

Porter son cœur sur la main: les collections féminines et ludiques de cette marque montréalaise témoignent de ce qui tient le plus à cœur à sa designer et fondatrice: l’environnement et le travail bien fait. Celle-ci crée ses pièces avec soin à partir de matières écoresponsables, naturelles, raffinées et douces pour l’environnement.

C’est avec pour mission de créer des designs à moindre impact sur l’environnement, tout en demeurant accessibles aux femmes à la recherche de valeur derrière les vêtements qu’elles portent, qu’Émilie Rioux a fondé Meemoza en 2011. Choisir Meemoza, c’est encourager une équipe qui place tous ses efforts sur le design – de la coupe à la couture – à partir de son atelier de Montréal, et qui a à cœur le travail de toute une communauté de travailleurs locaux.

Venez les rencontrer les 15 et 16 septembre prochains à l’occasion du lancement d’automne de la maison, qui se tiendra à leur atelier de Montréal. Vous aurez alors la chance d’avoir un accès privilégié aux coulisses de la production, en plus de découvrir la nouvelle collection!

















Pour en savoir plus, retrouvez Meemoza sur le Web et les médias sociaux!

Véritable incontournable de la scène de la mode et du design, notre belle province recèle de designers tous plus créatifs et uniques les uns que les autres. Faites-vous plaisir et allez vite les découvrir en visitant leur site Web ou en vous abonnant à leurs médias sociaux!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.