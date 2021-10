Vins et plaisirs : des vins pour votre dinde de l’Action de Grâce!

Dans un tout autre registre cette fois, un vin beaucoup plus opulent, boisé et aromatique, qui soutiendra notre délicieux rôti de dindon, façon porchetta avec pancetta pommes et fenouil, de la semaine.

Élaboré dans la région de la Central Coast en Californie, ce vin de la maison Hope Family a de quoi surprendre ! En effet, plutôt que du chardonnay, très répandu comme cépage en dans cette région des États-Unis, c’est plutôt à un assemblage de viognier-marsanne-roussanne, des raisins cultivés habituellement dans le sud de la France, que l’on a affaire. Ajouté à cela, une vinification en barriques de fût de chêne bien dosée, et on obtient un vin opulent à la finale boisée bien intégrée. Je suis tombée sous le charme de ses notes d’abricot, de confiture de poire, de miel, de noix et de fleurs blanches enveloppés d’une trame boisée qui lui donne un côté grillé.

Tellement un bel accord avec notre rôti de dindon grillé et avec le goût légèrement boisé de la pancetta ! Ajoutez à cela les saveurs anisées du fenouil et le côté acidulé et sucré de la pomme, et vous avez les notes idéales dans ce vin pour obtenir un match parfait !

Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 875096

Prix : 29,95 $