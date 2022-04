Relance de la culture: trois sorties à mettre à votre agenda!

Ça fait très longtemps que nous attendions ce moment, et nous y voilà finalement! Quel bonheur de pouvoir prévoir des sorties culturelles, n’est-ce pas? Enfin de l’humour, de la chanson, de l’histoire, du théâtre, question de nourrir notre âme, et en présentiel SVP!

Pour l’occasion, voici trois adresses à mettre à votre agenda pour de chouettes sorties en famille!

Musée Marguerite-Bourgeoys

Un jeu d’enquête divertissant, gratuit pour les 12 ans et moins.

Le Site historique Marguerite-Bourgeoys cherche des détectives en herbe! En remontant le temps avec Dre Lafumée, petits et grands détectives seront appelés à découvrir sur le site des indices qui deviendront des pièces à conviction importantes. Ainsi, ils pourront déterminer quelle a pu être la cause du feu qui a détruit la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours en 1754, ainsi que plusieurs maisons voisines du quartier.

Munis d’un carnet d’observation et de jeux pour recueillir les multiples indices, les visiteurs seront transportés au temps des premiers Montréalais. Cette enquête aborde le thème du feu, son utilité et ses possibles malédictions, depuis l’époque de la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui. Une visite accompagnée du site archéologique permet même d’observer les traces de l’incendie de la première chapelle.

Une enquête amusante vous attend! Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Cette activité est présentée grâce à l’Entente sur le développement culturel de Montréal en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Pour plus d’informations, appelez au 514-282-8670 ou visitez le margueritebourgeoys.org!

Maison Saint-Gabriel

Découvrir un pan méconnu de l’histoire féminine de Montréal

Faites un détour par le 17e siècle en visitant la Maison Saint-Gabriel! Située à Pointe-Saint-Charles, cette maison de ferme est le plus ancien témoin de l’architecture rurale de Montréal. Acquise en 1668 par Marguerite Bourgeoys, la Maison sert de lieu d’accueil aux Filles du Roy.

On y préserve aujourd’hui la mémoire de Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Ville-Marie et fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame. La visite « De la cave au grenier » vous propose une occasion unique de découvrir le riche patrimoine de la vie rurale du 17e au 20e siècle. Votre guide en costume d’époque aborde la vie au quotidien en Nouvelle-France, l’aventure des Filles du Roy et l’incroyable persévérance des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame dans l’établissement d’une ferme autosuffisante.

Venez en apprendre plus sur un pan de l’histoire féminine de Montréal encore méconnu. À travers chaque pièce de la Maison, le récit de ces formidables pionnières ne vous aura jamais semblé aussi authentique.

Planifiez votre visite au maisonsaintgabriel.ca!

Théâtre Desjardins

Sortez votre agenda, le Théâtre Desjardins s’occupe du programme

Le Théâtre Desjardins de l’arrondissement LaSalle, vous invite à reprendre vos habitudes culturelles et est heureux de vous revoir !

À cette occasion, le Théâtre vous propose une programmation riche et diversifiée pour le printemps : humour, théâtre, musique, cabaret, cinéma, variété, grand nom ou découverte… il y en a pour tous les goûts et nos artistes n’attendent que vous pour découvrir leurs univers et passer ensemble, de beaux moments !



Une soirée en toute sérénité : la salle confortable et spacieuse de plus de 800 places s’ajoute au parking gratuit de plus de 1000 places, disponibles juste devant la salle. Le bar du Théâtre fête sa réouverture, profitez-en pour déguster les nouveaux produits locaux et vous rafraichir avec une collation!

Lancement de saison : Le Théâtre Desjardins vous invite à son lancement de saison 2022-2023, le mardi 3 mai 2022 à 19h. Vous découvrirez au cours de cette soirée les artistes et talents qui constitueront la prochaine programmation. Avec Christian Marc Gendron à l’animation, de nombreux artistes et invités n’hésiteront pas à nous faire le show. Notez la date dans votre agenda !

Consultez la programmation au theatredesjardins.tuxedobillet.com.

Allez! Il est plus que temps de dépoussiérer nos plus beaux habits et de sortir encourager nos institutions culturelles! Ils n’attendent que nous pour se donner en spectacle et nous faire découvrir leurs univers.

