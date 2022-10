Un premier EP pour Reini B.

Après une entrée remarquée sur la scène musicale et la création de plusieurs singles, l’auteure-compositrice-interprète et mixeuse Reini B. lance enfin son tout premier EP : VENUS!

Avec sa voix limpide, un son unique – aux influences pop, afrobeat, jazz, afropop et afrotrap – ainsi qu’un bilinguisme anglais-français bien dosé, l’artiste afro-canadienne de 21 ans sait se démarquer et se tailler peu à peu la place qui lui revient dans l’univers artistique.

La tête dans les étoiles

C’est en mélangeant les genres et en laissant transparaître ses origines à travers ses différentes chansons que Reini B., Montréalaise d’adoption mais Française de naissance, nous fait voyager dans son univers bien à elle via un projet solaire et prometteur.

Premier chapitre d’une série de projets à venir baptisée MULTIVERSE, VENUS tire son origine de la planète Vénus, surnommée ainsi d’après la déesse romaine de l’amour. Il n’est donc pas surprenant que les pièces que l’on y retrouve abordent des thématiques telles que l’amour, la beauté, le désir, le sexe, la passion, la fertilité, la prospérité et la victoire. « VENUS n’est que le premier chapitre d’un album éventuel, MULTIVERSE, où Reini explorera plusieurs univers musicaux », explique Ida Dossou, agente d’artiste de Reini B. « Son message est universel, il s’adresse à tout le monde », ajoute-t-elle.

Crédit photo: @exposuresbytay

« À travers mon art, je désire connecter avec mon public […] C’est une grâce pour moi d’explorer des thèmes qui touchent la nature, la beauté, d’en dégager la beauté essentielle à travers mes chansons et mes textes », indique de son côté la principale intéressée, qui s’apprête aussi à lancer le jour de l’Halloween, le 31 octobre prochain, un vidéoclip pour sa pièce Hold You Down.

« C’est un clip très joyeux. C’est l’insouciance, l’idée d’un amour sans attache » Ida Dossou, agente d’artiste de Reini B

Sky’s the limit

Bien qu’elle ait lancé officiellement sa carrière internationale seulement l’année dernière, Reini B. roule sa bosse depuis un bon moment, elle qui se plaît à dire qu’elle ne s’impose aucune limite : piano – elle a commencé à en jouer dès l’âge de neuf ans -, trompette, guitare, chant, danse, écriture, composition… rien n’est à son épreuve.

Parmi les faits marquants qui figurent à sa feuille de route, on retrouve sa sélection parmi plus de 250 participants à l’âge de 14 ans au concours de chant du Camp de Blues de Montréal, sa participation au Festival international de Jazz de Montréal en 2014 ainsi que sa prestation en première partie de l’auteur-compositeur-interprète congolais Dadju en juillet 2021 au Palais des congrès du Bénin. Sont aussi à noter ses collaborations avec des acteurs émérites du milieu, tels que le producteur Jimmy Houetinou et le réalisateur Cass Lee, ainsi que les prix qu’elle a remportés jusqu’à maintenant.

Donner au suivant

La jeune femme se fait aussi un devoir de s’impliquer auprès des causes sociales et environnementales qui lui tiennent à cœur.

Je veux aussi utiliser ma plateforme d’artiste pour m’impliquer personnellement sur des problèmes de société tels que la famine dans le monde, la scolarisation pour tous, la place de la femme dans la société et l’équité. Reini B.

Allez vite découvrir VENUS, le tout nouvel EP de Reini B., disponible dès maintenant sur toutes les plateformes! Pour en apprendre plus sur l’artiste multidisciplinaire et ses projets à venir, consultez ses médias sociaux.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs