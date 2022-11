Carrière: respectez votre nature

Depuis 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d’emballage, d’hygiène et de récupération. Or, ce sont particulièrement les relations durables qu’elle entretient avec ses Cascadeurs et Cascadeuses qui classent l’entreprise parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada.

Chez Cascades, nous respectons la nature, mais nous respectons avant tout celle de nos 10 000 talents. Ce que nous voulons, c’est offrir aux Cascadeurs et Cascadeuses l’opportunité d’être eux-mêmes dans un environnement axé sur l’humain, la confiance et la fierté d’être naturellement engagé. Voyez comme ces valeurs sont incarnées dans l’ADN de Pia-Maria!

La nature de Pia-Maria

Diplômée en sciences pures, puis étudiante en ingénierie, Pia-Maria cherchait un domaine qui réussirait à faire vibrer son grand côté créatif, jusqu’à ce qu’elle découvre l’infographie et la conception graphique. En 1998, avec un bagage de formations variées en main, la jeune femme a pris racine dans la région de Victoriaville où elle a entamé la recherche d’un emploi malgré quelques appréhensions. Il faut dire qu’à cette époque, la diversité était beaucoup moins d’actualité qu’aujourd’hui et que la différence pouvait être source de craintes pour certains employeurs.

Or, lorsque Pia-Maria a postulé comme conceptrice technique chez Cascades Emballage carton-caisse à Victoriaville, c’est à bras ouverts qu’elle a été accueillie!

Dès mon entrée chez Cascades, les gens m’ont fait confiance et mon avis était pris en considération, alors que j’avais très peu d’expérience. Cela a beaucoup développé ma confiance en moi et j’ai pu prendre en main des défis de plus en plus grands! Pia-Maria, conceptrice technique chez Cascades Emballage carton-caisse à Victoriaville

Ayant toujours été une femme qui carbure à l’action, Pia-Maria a saisi plusieurs opportunités au cours de sa carrière qui lui ont permis d’accroître ses connaissances et de mettre en œuvre sa créativité. À titre d’exemple, lorsqu’elle a commencé dans l’équipe de développement des présentoirs, elle a proposé son aide pour des remplacements ponctuels à des postes de laminage et d’estimation. Cela lui a permis d’ajouter des cordes à son arc et de comprendre plus globalement les processus internes. Lorsqu’est arrivée l’heure du virage numérique, elle était également la première Cascadeuse à s’impliquer et à prendre en charge le développement d’un nouveau service numérique à Victoriaville.

Cette année, alors qu’elle fête ses 49 ans et 24 belles années de carrière avec nous, nous sommes fiers d’offrir à Pia-Maria un poste plus spécialisé en représentation, un tout nouveau défi pour sa carrière jusqu’ici plus technique.

« Ce que je peux retirer de mon cheminement », ajoute Pia-Maria, « c’est qu’on ne sait pas toujours où la route va nous mener… Mais quand on est bien respecté et entendu, on peut prendre des chemins inattendus en sachant qu’on sera toujours soutenu! »

Respectez votre nature, avec nous

Présentement, plus de 500 opportunités de carrière sont offertes à travers nos 80 unités d’affaires en Amérique du Nord, et les postes sont tout aussi variés que concurrentiels! De l’ingénierie aux postes de production jusqu’au marketing, tout le monde trouve sa place chez nous.

