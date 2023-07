Bienvenue à RDP–PAT !

Mot de la mairesse

Parfait arrimage entre la nature et la ville, RDP-PAT (comme nous l’appelons affectueusement) saura rapidement vous charmer.

Vous y retrouverez, entre autres, plus de 135 parcs et espaces verts qui mettent en valeur la richesse de notre canopée. Bordé par le fleuve Saint-Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord, vous pourrez profiter pleinement de l’insularité montréalaise notamment grâce à la plage de l’Est, aux navettes fluviales reliant Varennes, le Vieux-Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port ainsi qu’à l’accès aux berges avec des magnifiques percées visuelles comme au parc Ernest-Rouleau ou André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne.

Notre programmation culturelle, qui se déploie dans nos bibliothèques, nos maisons de la culture et même dans nos parcs durant l’été, présente chaque saison plus d’une centaine d’activités variées pour tous les âges et pour tous les goûts. Vous en serez épaté(e)s! Qui plus est, avec le soutien de notre dynamique milieu communautaire, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une offre de loisirs emballante!

Que ce soit en kayak lors d’une balade sur l’eau, à vélo lors d’une promenade sur le boulevard Gouin ou à pied au parc de la Traversée, vous serez à même de constater l’immensité de notre arrondissement, fière porte d’entrée de l’Est de Montréal.

Avec mes collègues du conseil, je parcourrai l’arrondissement au cours des prochaines semaines dans le cadre des nombreux événements qui s’y dérouleront. N’hésitez pas à venir à notre rencontre et à venir échanger avec nous!

En mon nom personnel, au nom des membres du conseil et de toute l’équipe de l’arrondissement, je vous souhaite officiellement la bienvenue chez VOUS!

Caroline Bourgeois

Mairesse d’arrondissement

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles et abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

