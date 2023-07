Des espaces culturels de qualité

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

Fondé en 1986, le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux est composé du théâtre du Grand Sault – salle de spectacle de 162 places – et de la galerie Les Trois C qui expose les œuvres d’artistes professionnels en arts visuels. En plus de la programmation culturelle, le centre propose de nombreux ateliers et activités de loisirs variées.

7644, rue Édouard

Renseignements : montreal.ca/lasalle (programmation culturelle) et www.ccchl.ca (activités)